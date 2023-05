Proč Lula neodsoudí Rusko, když voliči mají jasno? Brazilský postoj k Ukrajině není jen „papouškováním ruské propagandy“

Analýza: Jihoamerický gigant Brazílie chce hrát roli prostředníka mezi válčícími stranami, prezident Zelenskyj se ale setkání s prezidentem Lulou vyhnul. Lulovy výroky o Ukrajině se podobají ruským postojům. Proč to tak je? To se snaží vysvětlit a zasadit do kontextu brazilské i globální politiky František Kalenda.