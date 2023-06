Nemůžeme jinak než vyhlásit Putinovi válku. Jak ruský odboj pálí trávu a vykolejuje vlaky

Ruští partyzáni, jak se současný odboj proti Putinovu režimu někdy nazývá, tvrdí, že to, jak je vykreslují Putinovy tajné služby, je obraz zcela falešný. Oni prý pracují zadarmo, sami, bez napojení na Ukrajinu i bez alkoholiků a bezdomovců.

Lokomotiva jede rozvážně, ne moc rychle, protože to stav ruských tratí ani nedovoluje. Jsou 4 hodiny ráno a cisterny napěchované plynem a benzinem poslušně jedna za druhou míří do stanice Uljanovsk-2. Už je to jen pár kilometrů. Jenže se ozve zlověstný zvuk, skřípění, rány jako z děla a pak ticho.

Dva vagony sjely z trati. Celá vlaková souprava se nakloní a v téhle poloze vyčkává, až na místo přijedou havarijní služby. Odborníci se znaleckým okem podívají na koleje a vidí: někdo je důmyslně poškodil. Diverze.

Šuškanda našla odezvu v médiích. Ovšem za několik hodin přichází verze Vyšetřovacího výboru Ruska: na vině jsou