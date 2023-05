Stejná voda, různá daň. Na slabiny vládního balíčku ukázali zaměstnavatelé i sama ministerstva

Odbory, zaměstnavatelé i některá ministerstva kritizují vládní konsolidační balíček. Poukazují přitom i na zjevné chyby, které mohou představovat porušení jiných zákonů nebo vést k soudním sporům se státem. Zástupci úřadů, zaměstnavatelů i zaměstnanců mohli návrhy připomínkovat do pondělí. Přinášíme přehled potenciálně nejspornějších bodů vládního plánu.

Vláda lhůtu pro připomínkové řízení výrazně zkrátila, což zapojené organizace ostře kritizovaly. „Nyní je nám ‚velkoryse’ poskytnut čtyřdenní termín k prostudování a připomínkování všech návrhů,“ napsala například Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů.

Problematická byla i forma samotného návrhu. „Navíc v podobě, která je sama o sobě neuvěřitelná. Nepřehledný balík 22 souborů, které nejsou nijak intuitivně označeny, je docela jasnou ilustrací efektivní činnosti byrokratického aparátu v 21. století. Nemluvě o předkládací zprávě, kterou čtenář po chvíli najde v podobě 238stránkového dokumentu,“ kritizuje dále Konfederace vládu.

Podobná kritika zaznívá od desítek dalších organizací, které dostaly prostor do tohoto pondělí okomentovat klíčový balík reforem kabinetu Petra Fialy. Ten chce soubor celkem 57 legislativních návrhů protlačit parlamentem ještě do konce prosince, aby se velká část balíčku promítla už do rozpočtu pro rok 2024.

Vláda může připomínky odmítnout, nebo je přijmout a do návrhů promítnout. Všechny je chce vypořádat do osmého června.

Nejasnost s vodou

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů například upozorňuje na nejasnosti při určování daně z přidané hodnoty za dodávky vody. U vodného se nyní platí DPH ve výši deseti procent, po Novém roce to má být dvanáct procent. Jak to ale bude, když dojde k odečtu vody krátce po prvním lednu?

„Pokud odečteme například den před nabytím účinnosti zákona, bude