Fandění fotbalu je součástí naší kultury, opovrhovat jím může být jen intelektuální leností

Komentář Ondřeje Štindla: Tuzemská kulturní veřejnost ráda ohrnuje nos nad fotbalovými fanoušky, ne že by si to projevy některých z nich nezasloužili. Fandění fotbalu je ale také součástí nějaké kultury, té, řekněme, proletářské. A to, že z větší části zanikla, přispívá k odcizení a dezorientaci části lidí z nižších tříd. Opovržení ani přezíravé „výchovné“ snahy to zlepšit nemohou.

Skončila fotbalová liga a nedopadlo to dobře, nebudeme si to zastírat. Celoživotní, byť spíš vlažný, slávista to nemůže vidět jinak. Sparťani budou zas vylézat z děr, řekl mi o víkendu přítel, jinak člen ezoterickému společenství fanoušků Viktorie Žižkov. A taky že vylézají. Jistě, pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí, o tom není sporu. Ale někdy si na to člověk prostě musí počkat. Tak za rok. Snad. Abychom si rozuměli. Já vím, že i sparťani jsou lidé jako všichni ostatní, dobří, zlí a všechno mezi tím. Dokonce mezi nimi mám, jak se dnes rádo zdůrazňuje, řadu přátel. Ale v určitém kontextu o nich jinak mluvit nemohu – vlažnost nevlažnost. Je to, řekl bych, věc kultury.

Vztah fotbalu a kultury, respektive takzvané kulturní veřejnosti, je značně rozporný a v čase se proměňuje. V dávných časech mého mládí bylo pro jinocha, který rád stavěl na odiv svou domnělou zorientovanost v hudbě či literatuře, poněkud žinantní dát v cool společnosti najevo, že ho zajímá taky fotbal, ta zábava pro nekulturní masy. Výjimkou v tom ohledu byl český underground. Po revoluci se to změnilo, jistá míra fanouškovství se stala únosnou i v intelektuálních kruzích.

Dokonce je dnes, dalo by se říct, trochu