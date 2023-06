Přinášíme přehledné sedmidenní shrnutí nejdůležitějšího dění v ruské agresi proti Ukrajině. Ofenziva ukrajinské armády se podle všeho rozbíhá, i když jsme zatím neviděli její hlavní nápor. A zničení Kachovské přehrady jako by symbolizovalo bezohlednost celé ruské agrese proti Ukrajině. Dopady zničení přehrady budou trvat desítky let.

Válečná stezka: Katastrofa v Kachovce jako symbol bezohlednosti celé agrese. A ofenziva se dala do pohybu

Válečná stezka je úterní formou newsletteru Pointa N. Má nadčasovou podobu a zasazujeme v ní do kontextu hlavní události, které válečné dění v současnosti ovlivňují. Na týdenní bázi se doplňuje s denním přehledem nesoucím název Vývoj bojů.

Věnujeme se i neotřelým úhlům pohledu, možným dalším scénářům vývoje či technice v centru pozornosti. Každý týden přinášíme tip na sbírku či projekt, jímž lze napadené Ukrajině pomoci.

Nejdůležitější dění

Ofenziva zřejmě začala: Na řadě míst fronty jsou hlášené – a někde i potvrzené – ukrajinské útoky a (prozatím nevelké územní zisky). Je to v souladu s předpoklady, že Ukrajinci nevyšlou úplně znenadání na zteč jeden obří útok, ale že budou ruskou obranu zaměstnávat na různých místech, dokud někde nevytvoří podmínky, aby tam vrhli hlavní síly.

Ukrajinci v posledním týdnu mírně postoupili u Vuhledaru (malého města nedaleko Doněcku), což vzbudilo úvahy o možném postupu na Volnovachu a její železniční uzel – jediný, který po zemi a po kolejích spojuje Rusy okupovaná území Ukrajiny s Ruskem.

Rusy dále zatlačili u Bachmutu, což může dál vrážet klín mezi oficiální ruské struktury a žoldnéřského warlorda Jevgenije Prigožina, jehož ozbrojenci pokládají dobytí Bachmutu, který následně předali ruským vojákům, za svůj hlavní válečný úspěch.

Ruští protivládní ozbrojenci dále podnikají z ukrajinského území výpady do Bělgorodské oblasti Ruska. Vojensky to velký přímý dopad nemá, psychologicky je ale přenesení války na ruské území něco, co Kremlu žádnou radost činit nemůže.

Rusko podél východní části fronty pokračuje v menších útocích, žádný z nich ale nelze na základě dostupných zpráv považovat za úspěšný.

Tragédie Kachovky: Ofenziva je zásadní, v noci na dnešek se ale odehrála jedna z událostí, které budou mít ve válce největší dopad: protržení přehrady Kachovka.

Gigantická přehrada zadržovala sedmdesátkrát víc vody než Slapy. Zatímco Rusy dosazený starosta obce Nová Kachovka tvrdil, že hráz je v pořádku, šířily se sítěmi apokalyptické záběry vody valící se širokou průrvou v hrázi (mnoho se jich zobrazuje na Twitteru například při hledání slov Kakhovka breach).