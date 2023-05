Před 70 lety českoslovenští komunisté připravili lidi o úspory. Nic jiného jim nezbývalo a v Evropě nebyli zdaleka jediní

Seriál Přepište dějiny: Před 70 lety, 1. června 1953, se stalo to, o čem se dlouho šuškalo (a co komunisté popírali a označovali za propagandu podvratných živlů). Stát vyhlásil měnovou reformu. V historické paměti zůstává povědomí o okradení společnosti, možná ještě projev prezidenta Antonína Zápotockého těsně před reformou, kterým falešně uklidňoval obyvatele, a nakonec také plzeňské nepokoje jako doklad nespokojenosti s režimem. Na tyto momenty při letošním vzpomínání bezesporu také dojde, nyní se podívejme na tuto historickou událost jednak v souvislostech, jednak mimo zažitá klišé.

Jednoduchá otázka by měla znít, proč vlastně měnová reforma přišla? S ohledem na tehdy vládnoucí režim se zajisté nabízí množství odpovědí opřených o jeho nedemokratický charakter a právě ono zmiňované okradení společnosti – to by však bylo přinejmenším jednostranné a ideologické. Tehdejší Československo existovalo v nějaké ekonomické situaci a ta nemusela vycházet pouze z toho, že režim je komunistický.

Československé hospodářství si od konce války