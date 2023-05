Studio N: Sedm podmínek míru podle Vladimira Putina

Moskva oznámila sedm požadavků pro nastolení míru na Ukrajině. Žádá, aby Ukrajina uznala ruštinu za státní jazyk, vzdala se snahy o vstup do Severoatlantické aliance i do Evropské unie. Kyjev už Moskvě odpověděl svými podmínkami. Jde Putinovi opravdu o mír? A jak by měla Ukrajina zareagovat? Vítek Svoboda mluví se zahraniční reportérkou Deníku N Petrou Procházkovou.