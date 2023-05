Konec utajování zdravotnických dat v Česku. Lidé by se díky rozsudku měli dozvědět, jak se kde léčí

Které nemocnice mají větší zkušenosti s léčbou určitých nemocí? Kolik zdravotníků v nich pracuje, jaké množství operací každý rok udělají a kolik procent zákroků musí opakovat? Důležité informace pro rozhodování pacientů zatím v Česku nejsou veřejné. To by ale mohl změnit dubnový rozsudek Ústavního soudu.

Stát podle přelomového verdiktu nemá právo zadržovat informace ve zdravotnictví, pokud k tomu nemá nějaký skutečně závažný argument.

„Za důvod odepření poskytnutí informace nelze považovat ani možné zneužití informací či jejich dezinterpretace. Až na výjimečné případy povinnému subjektu nepřísluší zkoumat, jakým způsobem a k čemu žadatel informace použije,“ uvádí rozsudek.

Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) tak musel zveřejnit čísla z porodnic, o která šest let žádaly porodní asistentka Anna Škvorová a přírodovědkyně Jarmila Hnilicová. Díky tomu má veřejnost přehled o počtu císařských řezů, porodních poranění a dalších datech z jednotlivých porodnic v Česku.

Podle advokáta Tomáše Němečka, který úspěšně zastupoval žadatelky ve sporu o porodnická data, je verdikt přelomový nejen v tomto konkrétním případě. „Určitě to otevírá cestu k datům i v jiných oborech než jen v porodnictví. A o to jde,“ vysvětluje podstatu rozhodnutí.

Také advokátka Martina Grochová považuje nedávný rozsudek za velmi důležitý. „Věřím, že dopad rozhodnutí Ústavního soudu bude značný a že přístup ÚZIS k poskytování informací se zásadně změní. Ústavní soud apeluje na úřad, aby ty žádosti neodmítal jako na běžícím páse, ale aby skutečně zkoumal, zda jsou pro to v konkrétním případě důvody. Věřím tedy, že odmítnutých stížností výrazně ubude,“ míní právnička zaměřující se na ochranu lidských práv.

Také podle zakladatele Institutu zdravotnické ekonomie Tomáše Doležala jde o přelomový verdikt. „Prolamuje tabu, které tu léta panovalo, a to, že data o konkrétních poskytovatelích by neměla být zveřejňována. Nikdo zevnitř systému na jejich zveřejnění totiž neměl zájem. Pokud ÚZIS data zveřejní i z jiných oblastí zdravotnictví, může to vést ke zvýšení kvality péče a zvýšení kontroly ze strany veřejnosti,“ dodává. Podle něj by šlo o revoluční krok.

Bojíme se, že se pacient v datech pozná, říká šéf ÚZIS

Ředitel ÚZIS Ladislav Dušek však říká, že veřejnost se dostane jen k části dat ve zdravotnictví, a navíc až s postupem času.

„Nechci, aby to vyznělo nějak špatně, ale