Byla krásná, slavná, obdivovaná, přesto byl její život, který se odehrával před zraky bulváru, poznamenaný několika tragédiemi a tragédií také skončil. Vzlet, život a tvrdý pád herečky a sexbomby 90. let přibližuje dokument Anna Nicole Smith: Neznáte mě, který Netflix zveřejnil před několika dny.

Temný život nejznámější zlatokopky světa. Sexsymbol 90. let Annu Nicole Smith zničily drogy a sláva

Miliony lidí ji obdivovaly, ale málokdo ji miloval. Tak lze shrnout život Anny Nicole Smith – dívky z malého města, která ke štěstí, penězům a slávě přišla, a pak padla na samé dno.

Anna Nicole Smith zemřela na náhodné předávkování drogami v roce 2007, když jí bylo pouhých 39 let. Za svůj život ale zvládla mnoho rolí: byla modelkou pro Playboy nebo Guess, herečkou, sexsymbolem, profesionální celebritou, manželkou miliardáře a také matkou.

Téměř dvouhodinový dokument o jejím životě nazvaný You Don’t Know Me začíná jejím dětstvím, kdy ještě jako Vickie Lynn Hogan vyrůstala v Mexii v Texasu se svou matkou a nevlastním otcem.

Snímek ji poté zachycuje jako mladou svobodnou matku, která se s vidinou úspěchu a slávy přestěhovala do Houstonu, kde pracovala v nočních klubech. Na její dětství a rané mládí vzpomíná strýc i bratr a ilustrují ho i dosud nezveřejněné snímky z rodinného alba.

Mladá Nicky, jak si tehdy říkala, věřila, že v získání slávy jí brání její malá prsa. Proto podstoupila plastickou operaci a nechala si udělat silikonová ňadra. Úspěch se brzy dostavil – v roce 1993 se stala Playmate. Kvůli bolestem však v té době začala brát prášky.

Titul Playmate jí umožnil proslavit se a zahájit kariéru celebrity, kterou podpořila i svým vztahem s osmdesátiletým ropným magnátem a miliardářem J. Howardem Marshallem. Ani titul zlatokopky tak na sebe nenechal dlouho čekat. Smith byla jednou z prvních, která měla svou vlastní televizní reality show.

Drsný bulvár

Žena s velkou nadsázkou označovaná za „Marilyn Monroe 90. let“ byla na vrcholu své slávy a novináři po ní lačnili. Na každém kroku ji pronásledovali senzacechtiví paparazzi. Smith jim často velmi ochotně pózovala a usmívala se do objektivů, čímž svou slávu přiživovala.

„Celebrity a paparazzi spolu hrají takovou hru. Ony ví, že je fotíte, proto se nepředvádí vám, ale celému světu,“ vzpomíná v dokumentu bulvární novinář J. D. Ligier, který tehdy pracoval v Los Angeles a fotil celebrity v nočních klubech.

Smith měla problematický vztah se svou matkou i nevlastním otcem, svého biologického tátu poznala až ve svých 24 letech. Později řekla, že její otec se s ní pokusil mít sexuální vztah. Nevlastní bratr Smith v dokumentu připouští, že je možné, že jejich otec Annu Nicole sexuálně obtěžoval. „Klidně