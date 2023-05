Neštovicemi proti nacistům, silnou vůlí proti zlu. Nová výstava Paměti národa vypráví příběhy tichých hrdinů

Politický vězeň Leopold Färber byl v protinacistickém odboji už v dětství. Vyrůstal jako skaut, zažil si obě totality a proti oběma se postavil. Je jedním ze čtyř dosud neznámých hrdinů, kteří své pevné postoje prokázali během druhé světové války a období komunismu a jejichž příběhy jsou součástí nově otevřené interaktivní expozice Tichá hrdinství.

„V šedesátých letech se stal Färber prvním dokumentaristou odkazu padesátých let: začal obcházet politické vězně a vytvořil obrovský archiv jejich výpovědí. Byl předobrazem toho, oč se snažíme my nyní,“ popsal Färberův odkaz ředitel brněnského Institutu Paměti národa David Butula.

Výstava, kterou institut v pondělí slavnostně otevřel, líčí osudy dvou žen a dvou mužů, kteří se během druhé světové války a komunismu zachovali hrdinsky. Tvůrci vybrali příběhy z více než deseti tisíc rozhovorů s pamětníky, jež uchovává Paměť národa. Expozice je interaktivní a její součástí jsou především audiovizuální projekce. Osudy hrdinů ukazují prostředí partyzánů, protinacistických odbojářů či komunistických vyšetřoven.

Podle Butuly ale technická stránka výstavy není to hlavní. „Kdyby nebyl zajímavý obsah, samo o sobě by to neobstálo. Stojí to na skvělých a silných příbězích. Jde o emoce a o prožitek,“ řekl Deníku N.

Chápat souvislosti

Akce, která se odehrála pod věží Staré radnice v Brně, začala slavnostním přestřižením pásky, jehož se zúčastnil i premiér Petr Fiala. V budově institutu v brněnské Radnické ulici pak s dalšími hosty zhlédl útržek z audiovizuální expozice.

„Je nesmírně cenné, že Paměť národa shromažďuje osobní svědectví lidí a že je uchovává pro budoucnost. A nejen to: hledá cesty, jak tyto životní příběhy zprostředkovat mladým lidem a vůbec veřejnosti,“ vyzdvihl předseda vlády a ocenil, že Institut Paměti národa působí krom Prahy a Olomouce také v Brně.

„Vše, co se tu děje, svědčí o jedné věci, a sice, že