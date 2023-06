Největší světový festival scénografie začíná už 7. června vernisáží hlavních výstav v Holešovické tržnici

Vernisáž hlavních výstav Pražského Quadriennale scénografie a divadelního prostoru se uskuteční ve středu 7. června od 18.00 v Holešovické tržnici – hlavním dějišti 15. ročníku PQ. Výstava zemí a regionů a Studentská výstava budou ten den otevřené a přístupné zdarma až do půlnoci. Českými zástupci v hlavních výstavách PQ jsou vizuální umělec David Možný s instalací Limbo Hardware a projekt Obálkové divadlo autorského týmu studentů pražské DAMU. V halách 11, 13 a 17 a na hlavním náměstí Holešovické tržnice se představí dalších více než 90 výstavních projektů z téměř 60 zemí a regionů celého světa.

Zahájení PQ – 7. června v 18.00

Vernisáž Výstavy zemí a regionů a Studentské výstavy Pražského Quadriennale 2023 začne v 18.00. Po úvodní performanci českého umělce Jana Mocka budou obě hlavní výstavy přístupné do středeční půlnoci zdarma. V průběhu zahajovacího večera vystoupí v sále divadla Jatka78 také kanadský audiovizuální umělec s japonskými kořeny Jesse Kanda. Vystoupení proběhne ve spolupráci s promotérským uskupením Jednota a po předcházející rezervaci je rovněž přístupné zdarma. Rezervace jsou otevřené na GoOut.net.

Před Kandou vystoupí berlínský projekt Hydropsyche – dvojice Jon Eirik Boska a Petra Hermanová spolu tvořila už ve Fiordmoss, jejich aktuální hudební cesty vedou směrem čisté syntezátorové magie.

Česko ve Výstavě zemí a regionů

Českým zástupcem ve Výstavě zemí a regionů, která je od založení PQ v roce 1967 pilířem akce, bude David Možný s interaktivní instalací Limbo Hardware. „Název mé instalace Limbo Hardware odkazuje k předpeklí či v širším smyslu k jakémusi stavu vydělení z konvenčních struktur světa. Výjimečnému a hraničnímu stavu, který se v uplynulých letech stal do jisté míry součástí naší kolektivní zkušenosti. Například během pandemie covid-19, která nás uzavřela každého zvlášť do malého segmentu dřívějšího životního prostoru. Tematizuji a relativizuji v ní tedy význam prostoru a vzdálenosti, ve své práci se ale zabývám i problematickým vztahem mezi ‚skutečným‘ a ‚virtuálním‘, který jako by stále více ovlivňoval podobu našeho každodenního života,“ přibližuje svou výstavu Možný.

Dílo klade důraz na přímou, smyslovou zkušenost a až fyzické působení prostoru na diváka. Kontrastní práce s objekty a materiály nalezenými v zákoutích Brna v řemeslně precizní instalaci utváří znepokojivou reflexi atomizovaného světa, skládajícího se z nepřeberného množství paralelních pravd a realit. Prostor, který se přímo před divákem rozbíhá do několika alternativních světů, otevírá otázku po soudržnosti kulis, ve kterých se odehrávají naše životy.

Francie ve Výstavě zemí a regionů nabídne pozoruhodné prostorové dílo s názvem GUT CITY PUNCH. Site-specific instalace v hale 17, vytvořená z písku, se bude zamýšlet nad procesy urbanizace ve vztahu k půdě, na níž a v níž se odehrávají. Instalace kombinuje snahu o maximalistický vizuální zážitek s minimálním ekologickým dopadem.

Jako svůj výchozí bod využívá urbanismus i kyperská výstava Diváci ve městě duchů, která umožní návštěvníkům nahlédnout do historie tamního konfliktu prostřednictvím materiálních paměťových stop. Inspirací je město Famagusta, které je už čtyřicet šest let uzavřené, nepřístupné a opuštěné. Materiální fragmenty z Famagusty, videoarchivy ze současnosti i z doby před tureckou invazí na Kypr v roce 1974, experimentální sochařské makety inspirované urbanistickou strukturou a performativní postupy propojující Famagustu s Prahou a návštěvníky PQ23.

V kontrastu s pocity tísně a odcizení, patrnými v české a kyperské výstavě, evokuje práce tvůrčího týmu z Rumunska naopak pocity blízkosti. Interaktivní instalace Most zpochybní hranice našeho chápání společného bytí. Pomocí různých multimediálních technologií vyzývá Most diváky, aby si šli naproti, znovu objevili hloubku očního kontaktu a zamysleli se nad tím, jak se naše energie vzájemně ovlivňují. Audiovizuální zkušenost z cesty přes „most“ tvoří samotný návštěvník; pohybem generuje zvukový, prostorový i vizuální obsah a stává se tak dirigentem situací uvnitř instalace.

Pro české zastoupení ve Studentské výstavě, která bude hostit umělecké instalace a projekty více než čtyřiceti zemí a regionů, vybrala odborná komise studenty pražské DAMU s projektem Obálkové divadlo. Koncept dopisového divadla pracuje se zapojením diváka skrze tvorbu inscenací, které se vejdou do standardní obálky formátu C5. Expozice má podobu poštovní přepážky, u které je možné si „svoje“ dopisové divadlo zakoupit, upravit a odeslat adresátovi. Klíčová je spolupráce tvůrce s divákem, který má přímý vliv na konečnou scénografickou podobu díla.

Významnou událostí pro české divadelníky a tvůrčí kolektivy je projekt PQ+, pořádaný platformou PerformCzech Institutu umění – Divadelního ústavu. Mezinárodnímu odbornému publiku složenému z kurátorů a kulturních publicistů představí performance, instalace a výstavy mapující současné práce v oboru scénografie a designu z dílen divadelních kolektivů sídlících v České republice. Kurátorský výběr projektů zahrnuje mezioborovou a digitální tvorbu, fyzické divadlo a tanec, loutkové divadlo a inscenace pro mladé publikum, operu a performance založené na textu, audiowalking a současný cirkus. Během celého trvání PQ se v rámci projektu představí zhruba 50 tvůrců nebo kolektivů napříč republikou.

Návštěvníci v rámci festivalu mají možnost zavítat i na další sekce programu, kterých je celkem 10 na třech hlavních festivalových místech – živoucím centru festivalu v Holešovické tržnici, poklidném Veletržním paláci Národní galerie Praha a epicentru vzniku nových děl od těch nejmladších tvůrců, na DAMU a v jeho okolí.

Podrobný denní program Pražského Quadriennale najdete na webových stránkách pq.cz. Jednodenní, třídenní a jedenáctidenní festivalové pasy jsou stejně jako vstupenky dostupné na platformě GoOut.net.

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Od roku 1967 každé čtyři roky zkoumá umělecké oblasti scénografie, performance designu a prostoru se všemi jejich aspekty – od scénického umění, kostýmu, světelného a zvukového designu a architektury prostoru performance až po site-adaptive performance, aplikovanou scénografii, rozšířenou a virtuální realitu, technologie jako Motion Capture a laser nebo kostým jako performance, a to v rámci výstav, instalací, architektonických konceptů, workshopů, performancí a dalších živých akcí. Jádrem myšlenky festivalu je představit současný performance design jako nezávislou uměleckou formu, která působí na lidskou představivost prostřednictvím všech smyslů – zraku, čichu, sluchu, hmatu a chuti. PQ 2023 bude hostit umělce z přibližně stovky zemí ve více než 300 bodech programu, což z něj činí nejvýznamnější akci svého druhu na světě.

Debata N: Mrháme dětským potenciálem? Z devátých tříd letos odchází nejsilnější ročník za posledních třicet let, a střední školy tak zažívají největší přetlak. I když se tento nápor čekal, kapacita škol zůstala téměř stejná jako v předchozích letech. Zveme vás na debatu Deníku N, která se koná v úterý 6. června od 19.00 v Knihovně Václava Havla.