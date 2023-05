Předseda ANO Andrej Babiš se dostal do střetu se svými kolegy z celoevropské liberální strany ALDE, jejíž součástí ANO je. ALDE o víkendu přijalo rezoluci, která odsuzuje Babišovu nedávnou účast na konzervativní konferenci CPAC v Budapešti. S pochopením se nesetkal ani způsob, jakým šéf ANO na toto stanovisko reagoval.

„Místo omluvy reaguje urážkami.“ Babiš se dostal do střetu se stranou evropských liberálů

Podle strany evropských liberálů je cílem konference CPAC, které se Babiš účastnil, podkopávat individuální práva a svobody, které strany sdružené v ALDE definují. Jakákoli účast podle nich takové akci může přidat legitimitu, a to i v případě, že Andrej Babiš proti hodnotám evropských liberálů otevřeně nevystupuje.

Pro českého expremiéra to znamená nepříjemnost. Dlouhodobě se snaží profilovat jako člověk, který má otevřené dveře v celé Evropě. Konference v Maďarsku se účastnil poprvé, vystoupil zde s ostrým projevem, v němž kritizoval současné směřování Unie.

Nadcházející volby do Evropského parlamentu, které proběhnou za rok v červnu, tam označil za možný bod obratu. „Volby do Evropského parlamentu by mohly vyslat důležitý signál a být prvním krokem ke zvrácení tohoto progresivistického šílenství, které zachvátilo Evropu,“ podotkl také Babiš.

Sám expremiér aktuálně v prohlášení pro ČTK řekl, že jako svobodný člověk se svobodně rozhodl na konferenci do Budapešti jet. Tvrdě se vymezil vůči údajným organizátorům rezoluce z řad maďarské opozice.

„V rámci ALDE iniciativa vznikla z absolutně bezvýznamné, malinké maďarské opoziční strany, která ve svém projevu lhala o mně a vytvořila nějakou rezoluci, která je absolutně nesmyslná,“ řekl dále Babiš s tím, že jde o útok na maďarského premiéra Viktora Orbána vedený prostřednictvím jeho osoby.

Nizozemská europoslankyně Sophie in ’t Veld, jejíž strana D66 je také součástí ALDE, však pro Deník N Babišovo prohlášení označila za nesmyslné.

„Rezoluci předložilo několik stran a byla přijata velkou většinou. Během jednání předložila dánská strana Venstre, jež má k ANO blízko, dodatek, který měl rezoluci částečně zjemnit. Ten neprošel. Ale i představitelé dánské strany v debatě kroky pana Babiše odsoudili, výsledek tedy přijala velká většina,“ popsala in ’t Veld.

„Myslím, že jeho nynější slova dokládají, že šlo o správné rozhodnutí. Že přijatá rezoluce byla nezbytná,“ doplnila europoslankyně.

Podobně na vyjádření českého expremiéra reagovala i maďarská europoslankyně Katalin Cseh. „To, že místo dlouho odkládané omluvy pan Babiš reaguje na rezoluci ALDE urážkami a obviněními, pouze dokládá, že se stále více přibližuje nebezpečnému