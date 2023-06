První psychiatr, který vám opravdu řekne, co máte dělat. A téměř zdarma (plus další tipy, na co se dívat)

Nora Ephron: Všechno je námět (HBO Max)

Nevím, kdy přesně to začalo, ale minimálně jednou za rok se kdesi objeví titulek: Romantické komedie jsou mrtvé. Jelikož se to už říkalo o románech, a dokonce o knihách nebo o obrazech, dalo by se to brát s rezervou. Až na smutný fakt, že v tomto jediném případě to opravdu platí.

Zkoušejí to režiséři, režisérky, dokonce jim jdou na pomoc i největší hvězdy žánru, ale viděli jsme, jak to dopadlo, když ani oslnivý úsměv Julie Roberts a šarm George Clooneyho nezabraly (jako v loňské Vstupence do ráje aneb jedné velké převeliké nudě).

Vše nasvědčuje tomu, že problém nebude ani tak v obsazení a režii, ale ve scénářích. Taková Nora Ephron věděla, jak na to, stačí namátkou pár názvů jejích filmů: Když Harry potkal Sally, Samotář v Seattlu, Láska přes internet, Julie a Julia. Dokument, který o ní natočil její syn, je jako několik romantických komedií i dramat za sebou.

Ephron zemřela v roce 2012. Psát začínala v 60. letech, kdy se ženy v novinách přijímaly pouze na místa asistentek a písařek. Tak se dostala do