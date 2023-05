Zkoušet ze jmen manželek Karla IV. je noční můra, říká historik. Jak se má proměnit výuka dějepisu?

„Smyslem výuky dějepisu by neměl být široký všeobecný přehled, na to na základní škole není prostor,“ popisuje historik a didaktik Milan Ducháček, který je členem skupiny pro tvorbu nového rámcového vzdělávacího programu. V rozhovoru vysvětluje, jak by v budoucnu měla vypadat výuka dějepisu, jak by se změny měly skutečně dostat do tříd, proč se nemají děti memorovat hotové informace či zda v novém kurikulu bude prostor pro umělou inteligenci.

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Jak zařídit, aby učitelé začali učit jinak.

Jak by se mělo přistupovat k výuce starších dějin a proč se stále mají vyučovat.

Jak je to s moderními dějinami a zda se jich učitelé skutečně stále bojí.

Jaké jsou konkrétní příklady budoucích změn ve výuce.

Kam by revize kurikula neboli rámcového vzdělávacího programu pro základní školství měla směřovat?

Samozřejmě jak k dětem, tak k učitelům. Učitelé by měli přemýšlet, jak dětem méně předávat hotový obsah a řešení a víc je vést k tomu, aby nad tím uvažovaly samy a na řešení se pokoušely přijít.

Samotný obsah kurikula by měl mít různé praktické přesahy, neměl by být jen formalistní. Děti vnímají školní prostředí stále víc jako prostor, kde se po nich cosi formálně vyžaduje. Ve chvíli, kdy se ptají, k čemu jim to v životě bude, mnohdy nedostanou smysluplnou odpověď. Nebo aspoň takovou, které by rozuměly.

Tohle jsou podle mě dvě hlavní zacílení, ke kterým má revize směřovat: že se děti učí, ne že jsou vyučovány. A vědí, kam to směřuje. Bohužel to ale někdy pod abstraktními formulacemi není úplně vidět.

I toto ale pro mě zní poněkud abstraktně. Jste v pracovní skupině pro dějepis, můžete mi popsat na konkrétnějších příkladech, co se změní, jak by výuka měla vypadat?

Zkusím to vysvětlit v technologické úrovni. Tým z dnes už bývalého vzdělávacího oddělení Ústavu pro studium totalitních režimů vytvořil aplikaci HistoryLab. Ta nabízí do výuky různé úlohy, kde se pracuje s fotografiemi, mapami, karikaturami, se vším možným, co se dá vyhodnocovat.

Vezměme si jako příklad starší dějiny. Je tam úloha s otázkou, proč se lidem v pravěku kazily zuby, což se může týkat i dnešních dětí, je jim to blízké.

Na první fotografii je detailní záběr na zkažený chrup člověka z období neolitu. Děti mají vyhodnotit, co je na těch zubech poškozené, jestli jsou vylomené, je tam prasklá kost, nějaký kaz…

Mohou si to různě přiblížit a napsat si do bublin své dojmy. Pak se pokračuje dál, jsou tam ukázky, jakým způsobem se lidé seznamovali se zpracováním obilovin, jak se mlelo obilí na kamenných mlýncích. Děti se postupně dostávají k nabídkám, jaké mohly být příčiny zkažených zubů.

Jednou z hypotéz je výrazně vyšší procento obsahu sacharidů ve zpracovávané potravě z obilovin. Další možností jsou kamínky z mlýnků, které se dostávaly do mouky a mohly mít vliv na obrušování skloviny.

Děti si najednou všímají příčin, které v běžné praxi mohou vést ke zkažení zubů, což se dá rozvést v tom, jak se to dnes změnilo, třeba ve složení stravy. Je tam praktický přesah, který si děti dokážou představit. Pak mohou říct: „Tady jsme dělaly něco, co dává smysl.“ A to je cíl.

Vy jste zvolil příklad z pravěku. Často slyšíme kritiku, že se děti stále učí hodně dlouho pravěk, starověk, dobu halštatskou a laténskou či bitvu u Thermopyl a kvůli tomu pak někdy nezbývá čas na nejnovější dějiny. Váš příklad ale naznačuje, že by se děti neučily dějiny tolik chronologicky, nýbrž by se k nim přibližovaly pomocí jevů třeba v příčinách kažení zubů v neolitu?

Jsem rád, že jste vybrala jako příklad kritiku, jak se učí pořád starší dějiny a novější se nedělají. Podotkl bych dvě věci. Zaprvé,