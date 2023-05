Studio N: Turecko v pasti autoritáře. Proč zvítězil Erdogan?

Turecko zná jméno hlavy státu na příštích pět let. V těsném hlasování druhého kola vyhrál stávající prezident Erdogan, který je v Turecku u moci přes 20 let. Co má teď autoritářský vůdce v plánu? A jaký vliv to bude mít na tureckou společnost i mezinárodní politiku? Filip Titlbach mluví v podcastu s reportérkou Dominikou Píhovou, která přímo na místě sledovala první kolo volby.