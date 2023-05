Kočičí hlavy jsou peklo, překážky ale leží i v myšlení lidí, říká oceněný muž, který pomáhá lidem na vozíku

V rozhovoru se mimo jiné dočtete:

Jak se hendikepovaní vyrovnávají s předsudky.

Proč by v centrech měst neměly být jen kočičí hlavy.

Jak vysvětlit dítěti, proč je někdo na vozíku.

Že ne vždy je pomoc vítaná.

Jak v Indonésii vyzráli na jednu z bariér.

Proč Filip Pšenčík vzpomíná na setkání s třínohou želvou.

Jaké byly vaše první myšlenky, když jste zjistil, že dostanete Cenu Olgy Havlové?

Když mi přišel e-mail, že jsem cenu vyhrál, říkal jsem si: Co je to za vtip? O žádné nominaci jsem nevěděl. Kolegyně z práce mě přihlásily, zatímco jsem byl na dovolené v Indonésii. A po návratu mi to ještě nestihly říct. Takže to pro mě byl blesk z čistého nebe.

Co pro vás toto ocenění znamená teď s větším odstupem?

Pořád mě napadají jména lidí, kteří by si tu cenu možná zasloužili víc než já, sám mám za sebou ještě krátkou cestu. Beru to ale jako závazek a motivaci do budoucna.

V životě jsem měl štěstí na řadu skvělých lidí, kteří mě uměli povzbudit. Jsem rád, že to můžu společnosti vracet a své zkušenosti člověka s hendikepem, který překonal určité překážky, propojit s profesí, ve které mohu lidem pomáhat zlepšit jejich životy.

Nominovaly vás kolegyně z Ligy vozíčkářů, která pomáhá lidem s hendikepem a v níž pracujete jako asistent soběstačnosti. Co si pod tím představit?

Ve zkratce se dá říct, že dělám technickou podporu našim sociálním pracovnicím. Když klienti narazí na problém a potřebují kompenzační pomůcky, kolegyně mě osloví a já pomáhám s jejich výběrem a zařizováním potřebných věcí okolo.

Jsou to věci, které lidem usnadňují život, ať už jde o invalidní vozíky, zvedáky, nebo různé úpravy aut, a umožňují jim činnosti, jichž by jinak nebyli schopni.

Protože jsem vystudovaný architekt, lidé se na mě obracejí také kvůli úpravám bytů či vchodů do domů. Já jim změnu namodeluji v programu, díky čemuž si ji mohou lépe představit. A jsem schopný jim projekt připravit.

Filip Pšenčík Narodil se v Dačicích, vystudoval architekturu. Pracuje jako asistent soběstačnosti v brněnské organizaci Liga vozíčkářů, která pomáhá lidem s hendikepem. On sám kvůli vrozenému rozštěpu páteře chodí o berlích nebo používá vozíček. Je sportovec a rád cestuje – na handbiku absolvoval expedici na Korsice, surfoval na Srí Lance nebo se potápěl v Indonésii.

Bývá pro lidi těžké říci si o pomoc?

Většinou volá někdo blízký, protože člověk si málokdy řekne o pomoc sám. Je to i můj problém, který mě ostatní učí odbourávat: Neumím si říct o pomoc.

Řekl bych, že podobně to má hodně lidí s hendikepem. Je to problém, který musíte překonávat, a místo „nechci, nepotřebuji, to zvládnu“ si říct: „Tak, teď si prostě nechám pomoct.“

Uvědomoval jsem si to, když jsem byl loni na adrenalinové cestě na Korsice, kde jsme jezdili na handbiku a překonávali třeba dvousetmetrové převýšení přes hřeben nebo skákali přes půlmetrové kameny.

Tam jsem ocenil, když mi někdo například nabídl vodu, vzájemně jsme se tak hlídali. Už jsem například neměl síly a byl jsem rád, že mě někdo podpořil.

Co člověku brání, aby si o pomoc řekl?

Možná je za tím vnitřní hrdost nebo přesvědčení, že