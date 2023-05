Politická Pointa N: Smlouva s USA otestuje ANO, senátní výbor zkřížil plány Hradu

Politické dění tohoto týdne komentuje Jan Moláček.

Černochová čelí problémům, smlouva je ale její úspěch

Nejdůležitější česká politická událost se tento týden odehrála ve Washingtonu. Respektive v Pentagonu, který přísně vzato sice stojí v sousední Virginii, ale patří pochopitelně k Washingtonu coby sídlo jedné z klíčových vládních institucí.

Její šéf, ministr obrany USA Lloyd Austin tam se svou českou rezortní kolegyní Janou Černochovou (ODS) podepsal obrannou smlouvu mezi oběma zeměmi.

Její hlavní význam leží v oblasti obrany, ostatně se tak smlouva i jmenuje. V době, kdy pár set kilometrů od našich hranic vede agresivní válku režim, který i nás pokládá za nepřítele, to není vůbec málo.

Česko bylo posledním postkomunistickým členem NATO, který ji ještě neměl podepsanou. Což neodpovídalo roli, kterou nutně potřebujeme hrát v rámci západních spojeneckých svazků – patřit k těm členům Evropské unie, kteří maximálně zdůrazňují potřebu transatlantické bezpečnostní spolupráce, na kterou vlády v některých evropských metropolích občas pozapomínají.

Z Paříže či Berlína mohou věci vypadat jinak, ale pro Česko a celou střední a východní Evropu jednoznačně platí, co už jsem napsal tento týden na Twitter – čím víc USA, tím víc bezpečí. Obavy, že z nás smlouva v očích Ruska „udělá cíl“, jsou nesmyslné. Cílem pro Rusko jsme v každém případě, a to tím pravděpodobnějším, čím méně bráněným.

Americké zájmy na našem území nejen posilují naši obranu v případě ruského útoku, ale také snižují jeho pravděpodobnost. Ani Putin totiž není takový šílenec, aby nevěděl, že pokud zaútočí na cokoliv amerického, znamená to konec Ruska.

Důležité ale budou také dopady podpisu na vnitropolitickou situaci v Česku. Smlouvu totiž musí ratifikovat parlament. Hlasy koalice na to sice stačí, ale největší pozornost bude i tak upřená na poslance ANO.

Nejsilnější opoziční hnutí se totiž bude muset rozhodnout. Pokud smlouvu nepodpoří, definitivně se zařadí do proudu proruských a extremistických stran, které ji – pozor překvapení! – odmítají. S nimi Babišovo hnutí zatím jen koketuje a spíš se snaží uzmout jim voliče, než že by hořelo touhou po spolupráci.

Pokud Babiš zavelí k hlasování pro smlouvu, posílí pozici ANO mezi mainstreamovými voliči, kteří nikterak netouží opouštět západní struktury, hledají ale z nejrůznějších důvodů alternativu k současné vládě. U jejich radikálních odpůrců, kteří často žijí v dezinformačních bublinách nafukovaných ruskou propagandou, ovšem Babišovi přibude další vroubek. Už teď mu nemohou odpustit roušky, lockdowny a očkování, a k tomu je „zradí“ tím, že vládě pomůže „zaprodat nás Američanům“.

Odhaduju, že to Babiš riskne s tím, že nespokojenci s vládou stejně nemají žádnou lepší možnost než volit jeho. A bude se soustředit spíš na to, aby na druhé straně svého voličského záběru působil jako seriózní a spolehlivá státoprávní alternativa.

Kritiky se bude zřejmě snažit umlčet dílčími výhradami proti smlouvě, kterou by on vyjednal líp. Anebo si od kabinetu vyžádá nějaké formální ujištění, že smlouva neznamená automatické stěhování amerických batalionů do Vyškova nebo Mošnova. A bude se chlubit, že bez něj by už byli na cestě.

Smlouva je každopádně obrovský úspěch Černochové. Může ji těšit o to víc, že ihned po návratu z USA řešila problémy, které si zřejmě částečně způsobila, řekněme, příliš aktivním pojetím výkonu úřadu. Společně s náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou musela ve čtvrtek na kobereček k premiérovi, kritiku vzbudila i zpráva o tom, že Černochová usiluje o odchod ředitele Ústřední vojenské nemocnice.

Je možné, že by ministryně mohla v některých věcech trochu ubrat plyn, rozhodně ale ne v tahu na branku, který Česku přinesl mimo jiné i tento týden podepsanou smlouvu.

Senátní výbor ztížil Baxovi a Zemanové zvolení

V senátním výboru narazili dva ze tří kandidátů na ústavní soudce. Především ale narazil prezident Petr Pavel, a dost možná tam, kde to nejméně čekal.

O kandidátech navržených prezidentem bude koncem května hlasovat celý Senát. Ústavně-právní výbor je ve středu „griloval“ a rozhodoval, zda je plénu doporučí, nebo ne. Prošel Jan Wintr, naopak varovnou kontrolku členové výboru rozsvítili u Josefa Baxy a Daniely Zemanové.

Jejich názor je jen doporučení, Senát se jím může a nemusí řídit. I tak je to ale pro prezidenta námět k zamyšlení. A to k zamyšlení o to hlubšímu, že vlastně neví – pokud mu to nespokojení senátoři nesdělili nějakými postranními cestičkami –, co jim vlastně na jeho kandidátech vadilo.

Čekalo se, že projdou bez problémů, překvapení po jednání výboru neskrýval například ani ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Jedná se o elitní soudce, známá jména a nezpochybnitelné právní autority.

Senátoři byli vesměs skoupí na slovo, vůči Zemanové od nich zaznívala výhrada, že nemá titul doktorky práv, ona i Baxa navíc působili na Nejvyšším správním soudu a příliš by prý posílili „správní“ pohled na ústavní kauzy.

V rozpravě s kandidáty se senátoři a senátorky vesměs ptali na jejich názor na manželství pro stejnopohlavní páry, případně na ústavní zakotvení institutu manželství jako svazku muže a ženy. V ústavně právním výboru totiž sedí někteří výrazní odpůrci manželství pro všechny, především Daniela Kolářová a Zdeněk Hraba.

Je otázka, zda mají senátoři posuzovat kandidáty podle jejich názoru na konkrétní témata. Kritériem výběru má být erudice a schopnost aplikovat ústavní principy na vždy nové a nové situace. Nikoliv to, že mají na něco stejný názor jako senátor, který je volí.

Ale ani toto zřejmě nebylo hlavním důvodem odmítnutí. Ostatně, ani jeden z dvojice, která neprošla, před výborem manželství pro všechny nepodpořil.

Spekuluje se také o tom, že se nemusel líbit způsob, jakým prezident kandidáty vybral. Podle senátora a předsedy výboru Tomáše Goláně (ODS) se o jejich jménech mluvilo ještě předtím, než se Pavel vůbec stal prezidentem. Což je ale celkem pochopitelné. Právníků, kteří mohou aspirovat na post ústavního soudce, není v Česku nepřeberné množství. Mluvit se dopředu bude o každém jménu, které by mohlo připadat v úvahu.

Na konci května se kandidáti i prezident dozví definitivní verdikt. Zda se dozví také důvody, proč se jejich cesta do vrcholné instituce zadrhla nebo skončila zcela, je druhá otázka.

Co dalšího se stalo?

Prezident Petr Pavel představil svůj tým poradců pro zahraniční politiku. Vede ho zkušený diplomat Jaroslav Zajíček, který je také ředitelem zahraničního odboru prezidentské kanceláře. Dalšími členy jsou exministři zahraničí Karel Schwarzenberg a Tomáš Petříček, bývalí velvyslanci Petr Kolář a Michael Žantovský, komentátor a politolog Jiří Pehe a šéf think tanku hnutí ANO Institut pro politiku a společnost Jan Macháček. Kritiku vyvolala absence žen.

Tomio Okamura si ve středu zajel do Liberce pro obvyklou dávku nekritického nadšení svých příznivců, ale čekal ho pískot a nesouhlasné skandování. Odpor proti rasistické rétorice, kterou SPD zastírá používáním termínů jako „nepřizpůsobiví", přišlo na mítink vyjádřit několik desítek Romů.

V průzkumu agentury Median drží ANO vedoucí příčku, ale s o něco menším náskokem než v některých předchozích průzkumech. Hlasovalo by pro něj 31 procent voličů. Druhá ODS má asi poloviční podporu, preferuje ji 15 procent voličů. Oslabila SPD a do kolonky „Ostatní", tedy pod 1,5 procenta se vrátila strana PRO, která z ní nesměle vystrčila růžky po protivládních protestech.

V průzkumu agentury Median drží ANO vedoucí příčku, ale s o něco menším náskokem než v některých předchozích průzkumech. Hlasovalo by pro něj 31 procent voličů. Druhá ODS má asi poloviční podporu, preferuje ji 15 procent voličů. Oslabila SPD a do kolonky „Ostatní“, tedy pod 1,5 procenta se vrátila strana PRO, která z ní nesměle vystrčila růžky po protivládních protestech.

Co nás čeká?

Liberální celoevropská strana ALDE bude o víkendu na kongresu ve Stockholmu řešit svého nezdárného člena – hnutí ANO. To se totiž moc liberálně neprojevuje, naopak se zhlédlo v konzervativní rétorice. Pohár trpělivosti v ALDE přetekl, když Andrej Babiš jako jedna z hlavních hvězd dorazil na Orbánovu národoveckou konferenci do Budapešti. Poslanec ANO Jaroslav Bžoch se kvůli tomu obává o své zvolení místopředsedou ALDE, o které se uchází.

V úterý se koná sněm Českomoravské konfederace odborových svazů. Odboráři pod vedením Josefa Středuly už vyhlásili stávkovou pohotovost a teď budou jednat o dalším postupu proti vládnímu konsolidačnímu balíčku.

Den po odborářích, ve středu, bude sněmovat Hospodářská komora. A nejen sněmovat, ale i volit nové prezidium. Z funkce prezidenta odchází Vladimír Dlouhý. Nahradit ho chtějí někdejší předseda ÚOHS a ministr vnitra Martin Pecina a místopředseda ODS Zdeněk Zajíček.

Tolik pro tento týden Politická Pointa N. Užijte si víkend!

