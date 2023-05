Mezi proevropskými a proruskými demonstracemi a ruskými raketami uspořádá Moldavsko evropský summit

Příští čtvrtek 1. června se bude v Moldavsku konat mezinárodní summit Evropského politického společenství (EPC). Minulý, první, se konal v říjnu v Praze z iniciativy francouzského prezidenta Macrona. Kišiněv to pokládá za příležitost k mezinárodnímu zviditelnění. Ruským snahám navzdory by se země, přes níž čas od času letí ruská raketa útočící na Ukrajinu, jejíž obyvatelstvo se potácí mezi Evropou a Kremlem a jejíž část Rusko okupuje, chtěla stát součástí EU do roku 2030.