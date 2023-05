Video: Roger Waters v Berlíně oblékl nacistickou uniformu, nyní jej vyšetřuje policie

Waters tento týden 24. a 25. května vystoupil na dvou vyprodaných koncertech rozlučkového turné This Is Not a Drill v pražské O2 Areně, tuzemské publikum má tedy nadále početné. Přesto postoje zakladatele Pink Floyd z poslední doby vyvolávají pochybnosti.

Vrcholem je pravděpodobně jeho berlínské vystoupení, které v rámci turné proběhlo 17. května. Během koncertu si totiž Roger Waters oblékl kostým, který nápadně připomínal uniformu SS s dlouhým koženým kabátem a červenou páskou na rukávu, a předstíral, že střílí z pušky.

Pseudonacistická uniforma je nicméně součástí Watersova života už od přelomového filmu Pink Floyd: The Wall z roku 1982. V něm fiktivní neonacistická organizace používá podobné symboly a hrdina v jevištním provedení filmu, ztvárněný Watersem, tu ztrácí rozum a začíná sebe sama vidět jako fašistického diktátora.

Obléknutí podobného kostýmu právě v Berlíně nicméně vyvolává značné pochybnosti. Na obří obrazovce nad svou hlavou také Waters v Berlíně promítal jména palestinské novinářky Shireen Abu Akleh a oběti holokaustu Anne Frank. Podle zpravodajství z koncertu také nad davem viselo nafukovací prase ozdobené logem izraelské zbrojařské firmy a také Davidovou hvězdou.