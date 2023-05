Když při znásilnění nestačí ani jasné ne, musíme změnit zákon

Komentář Pavla Houdka: V poslední době jsou stále více slyšet snahy o změnu definice trestného činu znásilnění. Nevládní organizace Konsent a Amnesty International předaly Sněmovně petici za tuto tzv. redefinici s více než 16 000 podpisy. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek řekl, že se na potřebě nové právní úpravy shodla většina stran a jeho ministerstvo má do konce června navrhnout dvě podoby této změny: jedna bude vycházet z absence souhlasu, druhá z projevu nesouhlasu. Proč je důležité přiklonit se k první možnosti? A co to bude znamenat v praxi?