Život plný bolesti stvořil královnu rock’n’rollu. Tina Turner byla první hvězdou, která promluvila o domácím násilí

„Tina Turner byla mocná, nezastavitelná a nekompromisně svá – promlouvající a zpívající svou pravdu skrz radost a bolest; triumf i tragédii. Dnes uctíváme královnu rock’n’rollu a hvězdu, jejíž světlo nikdy nezhasne,“ napsal ve svém příspěvku na Twitteru k úmrtí zpěvačky bývalý prezident Spojených států amerických Barack Obama.

O smrti ikony se svět dozvěděl vpodvečer 24. května. Podlehla dlouhé nemoci ve svém švýcarském sídle v Küsnachtu u Curychu. Bylo jí 83 let.

Jednoduše ta nejlepší. Tina Turner byla prvním umělcem tmavé pleti a první ženou v historii na obálce prestižního amerického hudebního magazínu Rolling Stone, který ji zároveň zařadil do žebříčku 100 nejlepších umělců všech dob a 100 nejlepších zpěváků všech dob.

Z pětadvaceti nominací na prestižní hudební ocenění Grammy oslavila osm výher, mimo jiné za nejlepší nahrávku roku 1984 se singlem What’s Love Got To Do With It, za který ve stejném roce dostala další dvě sošky Grammy v kategoriích Nejlepší ženský pěvecký popový výkon a Nejlepší ženský pěvecký rockový výkon.

Zároveň získala tři ocenění Grammy Síně slávy a ocenění Grammy za celoživotní dílo, celkem tedy byla držitelkou dvanácti cen Grammy.

Bolest přetavená v úspěch

Život uznávané zpěvačky byl plný bolesti. V jedenácti letech ji opustila matka, když odešla od zpěvaččina násilného otce. Ona sama prožila násilný vztah se svým bývalým manželem Ikem Turnerem, který ji psychicky i fyzicky týral.

Její prvorozený syn Craig spáchal v roce 2018 sebevraždu, před necelými šesti měsíci zemřel na rakovinu tlustého střeva její syn Ronnie a vlastní zdravotní problémy zpěvačku dovedly až k