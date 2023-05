Pointa N: Zelené energie porážejí fosily, smiřte se s tím

Dnešní dění pro vás shrnul a okomentoval Jan Úšela.

Soláry silnější než ropa

Investice do solární energie letos poprvé v historii překonají množství peněz vkládaných do těžby ropy, oznámila ve své zprávě Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Čisté technologie jako obnovitelné zdroje, jaderná energie, elektromobily nebo tepelná čerpadla navíc v tomto roce na poli investic přetlačí fosilní paliva.

„Na každý dolar investovaný do fosilních paliv nyní připadá přibližně 1,7 dolaru do čisté energie. Před pěti lety byl tento poměr jedna ku jedné,“ upřesnil šéf agentury Fatih Birol. Jeho organizace dodala, že přes devadesát procent peněz jdoucích do čisté energie pochází z vyspělých ekonomik a Číny.

Co to znamená? Lidé pochybující o změně klimatu často říkají, že Evropa podlehla zelenému šílenství a s ekologickou politikou to přehání. Kdybychom vzali takovou argumentaci za svou, museli bychom říct, že stejně zešíleli také Američané a Číňani.

Rozvoj čistých zdrojů není ničím nenormálním. Proč se do něj západní svět a asijská velmoc pouštějí? Nejde jim jen o bohulibou ochranu planety. Třeba Číně vadí