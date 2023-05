Omezení počtu turistů, poplatky i zákaz selfie. Populární evropské destinace bojují s nadměrným zájmem turistů

Turistů už je tu příliš, říkají si před začátkem letní turistické sezony obyvatelé nebo představitelé – často obojí – některých z nejvyhledávanějších destinací Evropy. Podívali jsme se na to, jaká opatření zavádí nebo zvažuje několik měst, ale i atraktivních přírodních lokalit od rakouského Hallstattu přes severní Itálii včetně Benátek po jižní Francii a Barcelonu a co vás může čekat, pokud je během letošního léta navštívíte i vy.

Od centra jihofrancouzského plážového města Cassis je to k malebnému zálivu Port-Miou ani ne půl hodiny chůze. Na vlnách se tu líně pohupují jachty a v okolí je cítit silná vůně moře. Právě u Port-Miou leží jedna z přístupových cest do Národního parku Calanques. Ten proslavily ostré skalnaté zálivy, které se zakusují do pevniny. Jsou to takzvané kalanky – tedy calanques. Některé z nich lákají na svou tyrkysovou vodu a kamenité pláže, a proto je vyhledávají jak místní, tak turisté.

Hlavní turistická sezona ještě zdaleka nezačala, přesto jsou okolní parkoviště beznadějně plná. Ke vstupu do parku směřují proudy lidí. Někteří si nesou tašky na piknik a mají na nohou třeba jen žabky, jiní mají pohorky a míří hlouběji do parku, aby prozkoumali skalnaté zálivy.

V létě je podle správy parku situace ještě horší. Nejoblíbenější záliv Calanque de Sugiton denně navštíví až 2500 lidí. Takový nápor ale přispívá k výrazné erozi, kdy se půda postupně sesouvá směrem k moři, což ohrožuje tamní lesy. Správci nejmladšího národního parku ve Francii se proto loni rozhodli, že otestují povinnou, ale bezplatnou rezervaci na vstup do dvou nejvytíženějších zálivů – vedle Calanque de Sugiton je to ještě kalank pojmenovaný Pierres Tombées.

Tento systém se osvědčil. Vedení parku proto nedávno oznámilo, že ho zavede i letos v létě. Umožní mu totiž regulovat počet návštěvníků. Do obou kalanků se tak během letních prázdnin a několika vybraných víkendů v červnu a v září dostane „jen“