Česko-slovenské slovo týdne: želva vs. korytnačka

Už deset let před vydáním slovníku však na obrněného plaza odkazuje Čelakovský ve svých Ohlasech písní ruských (1829): „Dar to nerodné matky řeky Volhy; ne meč ostrý z ruky vypadává, a slizký ouhoř se vymykuje, ocelový šišák – kost želvy vodní a kalené střely – drobné rybičky…“

Niečo o slove korytnačka

Skúsme sa pomaličky, uvážlivo, nenáhlivo presunúť od dnešných korytnačiek k praslovanským predkom menom *žьlva/žьlvъ. Keď sa tam už naveľa dostaneme, pošlú nás, možno na naše prekvapenie, až k praindoeurópskym prapredkom zvaným *gʰelu-, *gʰelew-, *gʰelōw-.

A tam by sa zdalo, že sme konečne na mieste, no vtom sa ukáže, že týchto dávnych príbuzných máme porovnať so starogréckymi χέλυς (khélus).

Niekto by sa nadurdil a šiel puknúť od hnevu. Ale načo? Času je dosť, stačí robiť krok po kroku, tak vyčkáme a dočkáme sa, nič dôležité nám neujde. Alebo skôr príde za nami.

Ako sa to stalo starodávnemu korytnačiemu tvorovi Morlorovi z knihy a filmu s názvom Nekonečný príbeh. Morlor sa tisíce rokov nehýbal, až stihol obrásť machom, kríkmi a stromami.

Nemal sa s kým rozprávať, a tak sa začal rozprávať sám so sebou. A keďže sa pýtal aj sám odpovedal, stali sa z neho dvaja. A mohol si začať hovoriť v množnom čísle.

Nemusel urobiť ani krok, a o všetkom vedel. Neprekvapilo ho, keď za ním prišiel odvážny Atrej, aby ho požiadal o radu. Na všetko stačilo odpovedať: „Niežeby na tom záležalo, ale áno, aj to viem.“

Ak by sa ho Atrej opýtal na nejasný pôvod praslovanských a praindoeurópskych označení pre tvory ako on, azda by takisto odvetil: „Niežeby na tom záležalo, ale áno, viem, odkiaľ tie slová pochádzajú.“ A znova by sa odmlčal…

Slovák o slove želva

Pri slove želva sa mi vybaví názov známej skladby a debutu českej skupiny Olympic. Sú to tie slová a texty, ktoré poznáme a máme radi celé roky, hoci sme sa nikdy nepozastavili nad tým, čo a či niečo znamenajú.

Text dotyčnej pesničky som si teda napokon po rokoch zámerne vyhľadal a prečítal, s jeho výkladom ešte váham. Možno je myslený žartovne a hlbší význam v ňom hľadať netreba.

Spomína sa tam ale charakteristický korytnačí pohyb, na ktorý sa človeku ťažko reaguje, ťažko sa mu korytnačka na dne naháňa. Čo sa dá robiť v takom prípade? Neprotiviť sa mocným vodným prúdom a poddať sa pomalosti. Tak sa možno poddá aj mohutný tok času, na čo sú dlhoveké korytnačky priam expertky.

Zaujímavé je, že české slovo želva sa podobá zodpovedajúcim slovám v mnohých príbuzných slovanských jazykoch, od rusínčiny až po poľštinu, no my Slováci sme si akurát pri tomto slove povedali, že sa zreteľne odlíšime, a zvolili sme si priezračný, obrazne motivovaný výraz korytnačka, teda tvor s korýtkom na chrbte: takrečeno okorýtkovaný.

Azda pre to bol nejaký špecifický dôvod. Ale dôvody sa po dne naháňajú dosť ťažko.

Miroslav Zumrík, vědecký pracovník oddělení Slovenského národního korpusu Jazykovědného ústavu Ľ. Štúra SAV