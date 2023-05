Celý život sledoval prospěch těch „dole“. Ale věděl, že z dějinných selhání nemá smysl vinit jen ty „nahoře“

Ve Skutči v podhůří Vysočiny, kde se Jan Tesař (1933) narodil a vyrostl, za války jako kluk zažil protinacistický odboj. Do něj se zapojili obyvatelé města i členové rodiny. Když se po válce začaly pět oslavné ódy na Rudou armádu osvoboditelku, věděl už tedy, že skutečnost byla složitější. Partyzánské hnutí bylo vším možným, jenom ne předsunutou pěstí Stalinovy armády. Když státník povolává do boje vojsko, jdou válčit všichni najednou. Kdežto za protektorátu se rozhodoval každý sám za sebe, i s rizikem, že vtáhne do plamenů celou svoji rodinu. Takových lidí, kteří přečasto za své rozhodnutí tvrdě zaplatili, si Tesař vážil.

Pro studium historie se rozhodl, aby se pro hlavní předmět svého tehdejšího zájmu naučil metodu a časem snad i získal publikační možnosti. Po roce 1948 si tím bezděčně zkomplikoval život. Když už se někdo zabývá i jinými než sovětskými osvoboditeli, chce tím snad říct, že Rudá armáda nezvládla své úkoly dostatečně? Anebo úplně jinak: za historiografii se obvykle považuje psaní opírající se o písemné prameny (a jimi doložitelné). Jak ale poznat a vyprávět osudy lidí, kteří nejenže neměli puzení zanechat stopu, ale jejichž zakonspirovaná činnost to z podstaty věci vylučovala?

Vše napsané bylo pro odbojáře špatně, protože nacisty zjistitelné. Kdo se tedy chtěl po válce tak jako Tesař pokusit o rozkrytí hnutí, musel jít mezi pamětníky. Vzbudit jejich důvěru, přimět je, aby s ním mluvili i o skutečnostech, které pro ně byly nepříjemné, a zbudovat text na tomto základě.

Zázračné dílo

Měl štěstí v neštěstí. Na pražské filozofické fakultě mu úroveň výuky přišla ubohá, takže přestoupil do Brna, čímž ztratil kolej a stal se bezdomovcem; přespával v