Výbor odmítl Baxu a Zemanovou na Ústavní soud. Senátory zajímal i jejich pohled na manželství

Už příští týden budou senátoři na plénu rozhodovat o tom, koho pošlou na Ústavní soud. Ještě předtím ale ústavně-právní výbor řešil, jestli tři kandidáty prezidenta Petra Pavla svým kolegům doporučí. Konkrétně jde o bývalého šéfa Nejvyššího správního soudu Josefa Baxu, soudkyni Danielu Zemanovou a akademika Jana Wintra.

Jako první na řadu přišel na středečním jednání výboru Wintr, který vyučuje na pražské právnické fakultě. Přítomní senátoři a senátorky mu své dotazy pokládali déle než hodinu. Kromě vysvětlování, jak si představuje výkon ústavního soudce, odpovídal Wintr i na dotazy ohledně pojmu manželství. Senátorka Daniela Kovářová (nezávislá) se ptala na to, zda by podpořil, aby byl pojem manželství zakotven v Ústavě jako svazek muže a ženy.

Wintr reagoval slovy, že pojem manželství nemá ani v budoucnu definovat Ústava a že určení definice manželství má zůstat na zákonodárcích.

Senátora Pavla Fischera zase zajímalo, zda a případně co by Wintr změnil v Ústavě směrem k prezidentovi. Zmínil například článek, který umožňuje zbavit hlavu státu pravomocí, či ústavní žalobu. Na to Wintr reagoval, že by Ústavu neměnil, dodal nicméně, že exprezident Miloš Zeman ukázal, že je potřeba, aby v Ústavě byla řada věcí explicitně definovaná –⁠ například jmenování vlády.

Z deseti přítomných senátorů nakonec výbor osmi hlasy Wintra doporučil ke schválení na plénu.

A zase ty stejnopohlavní páry

Ústavního právníka Wintra vystřídala na jednání senátního výboru soudkyně Zemanová. U ní řešili senátoři především to, proč nemá titul JUDr.

„Vysokou školu jsem končila v roce 1994. V té době nebylo