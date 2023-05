Největší pozemní přezbrojení armády v detailu: Co Česko pořizuje a proč to potřebuje?

To rozhodnutí má jednu historickou paralelu. Čeští politici a vojáci jej začali chystat rok po ruské agresi proti Ukrajině. A stvrdili ho také rok po ruské agresi proti Ukrajině.

Jenom se do předchozího odstavce vešly hned dvě ruské agrese – ta z roku 2014, po níž se náhrada dosluhujících obrněnců BVP-2 začala chystat, a ta z roku 2022, která pokračuje dosud v podobě největší války v Evropě od konce té druhé světové.

Bylo potřeba ještě druhé ruské agrese, aby se Česko stalo zemí, v níž náčelník generálního štábu úplně na rovinu řekne: „Pokud by nám hrozil ozbrojený konflikt vysoké intenzity a většího rozsahu, pokud bychom měli nasazovat vojáky do velké války, tak v dohledné době je protivníkem Rusko.“

K tomu, aby česká armáda obstála v případě nutnosti ve válce, o níž Karel Řehka ve výše citované větě v rozhovoru pro Deník N mluvil, učinila včera vláda důležitý krok: schválila nákup 246 moderních bojových vozidel pěchoty a „zhruba sedmi desítek“ tanků. Podle materiálu, který má redakce k dispozici, může jít až o 77 tanků.

Je to součást velkého přezbrojení armády, které je v běhu. Už dříve byly uzavřené kontrakty na bojové vrtulníky (první by měly do Česka dorazit v nejbližší době), děla, izraelské radiolokátory či systémy protivzdušné obrany. Jedná se i o pořízení špičkových bojových letounů F-35.

Role na bojišti

Úkolem pásových bojových vozidel pěchoty je zvýšit mobilitu a ochranu pěšáků na současném bojišti – taktika české armády je uzpůsobená tomu, že z vozidel majících tříčlennou osádku sesedá v boji celkem osmičlenný výsadek pěšáků, případně různí specialisté.

Tanky zase pravidelně v mírových dobách čelí úvaze, že už jsou překonanou zbraní, boje o Ukrajinu ale ukazují, že