Pointa N: Obrana v centru pozornosti. Obrněnce, tanky a také spory Černochové

Ministerstvo obrany se pod vedením Jany Černochové dostává do centra zájmu. Vedle miliard korun za tanky a obrněnce je to i kvůli sporům, které se kolem šéfky rezortu v poslední době objevují. A pro koho budou vládní škrty nejvíc bolavé?

Situaci v armádě rozebral Jan Wirnitzer, vládní ozdravný balíček Jan Úšela a zbytkem dění vás provede Prokop Vodrážka.

Obrana ožila

Měsíc a půl před důležitým summitem NATO ve Vilniusu se české ministerstvo obrany ocitlo v centru pozornosti. Dnes oznámilo schválení a uzavření smlouvy na nákup 246 pásových obrněnců a záměr koupit přibližně sedm desítek tanků.

Do vlastní obranyschopnosti stát investuje šedesát miliard korun za pásové obrněnce, cena tanků upřesněna nebyla. Při počtu sedmdesáti kusů by ale také činila (zřejmě nižší) desítky miliard korun. V případě obrněnců půjde o švédský typ CV90, u tanků o německý Leopard 2A8. Oba typy platí za prověřenou a výkonnou techniku, podobnou mají i čeští spojenci.

Nová vozidla mají být součástí těžké brigády, kterou armáda modernizuje. Právě tato brigáda je součástí českého závazku k NATO – Češi se původně zavázali, že ji do roku 2026 budou mít připravenou podle aliančních standardů. To už ale stihnout nejde.

Avizované nákupy vozidel ale nejsou to jediné, čím nyní ministerstvo obrany a armáda poutá pozornost. V nejbližší době se očekává dodávka amerických bojových vrtulníků, schválená předchozí vládou, ministryně obrany Jana Černochová (ODS) také v USA podepsala smlouvu o obranné spolupráci mezi Prahou a Washingtonem. Česko vyjednává i o pořízení nejmodernějších bojových letounů F-35.

Na druhou stranu ale obraz rezortu kalí i spory, jako ten mezi ministryní obrany a náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou, a znakem ideálních vztahů není ani prověřování bývalého šéfa Vojenské policie Otakara Foltýna. Jak informoval Deník N, Foltýna prověřuje právě útvar, kterému ještě donedávna velel –⁠ a to kvůli údajnému založení „protiprávní skupiny“, o níž předtím psal Ekonomický deník. Foltýn to jednoznačně odmítá.

Spory mezi šéfkou obrany a vojáky na klíčových pozicích nevěstí nic dobrého v době, kdy je třeba kvůli rozsáhlé válce nedaleko od nás zvládnout s chladnou hlavou historické přezbrojení vojska novou pozemní i leteckou technikou. Lze si jen přát, aby podobných případů nadále bylo co nejméně. Ideálně žádné.

(Ne)šetřit na chudých?

Co je lepší? Projídat zdroje na štědrých dávkách a zachraňovat rozpočet zvýšením daní, nebo osekáním sociálního státu ušetřit a na daně spíš nesahat? Takhle se mezi řádky ptá doprovodný dokument k vládnímu ozdravnému balíčku, který v pondělí ministerstvo financí vyslalo do připomínkového řízení. Píšeme o něm v tomto článku.

Ozdravným balíčkem chce Fialova vláda zemi vyvést z pasti rostoucího zadlužování. Podle dokumentu jsou možné tři cesty – nedělat nic, zvyšovat hlavně příjmy, nebo především škrtat ve výdajích. Kabinet si zvolil třetí cestu. Jak přitom analýza bezelstně uvádí, právě tato varianta je nejméně výhodná pro chudé lidi s nízkými příjmy.

Vyšší daně by chudé tolik nezabolely, protože by je zaplatila hlavně střední a vyšší třída a podniky. Sázka na růst příjmů by také znamenala nesahat na sociální výdaje. Na ty ale v příštích letech v dnešním rozsahu už nemusí být peníze.

Opačný scénář? Do dávek se sahat nebude, dnešní chudí budou spokojení. Vyšší daně ale zadusí růst hospodářství, které financuje sociální stát. Další generace na to doplatí, vysvětluje dokument.

Musí to být ale skutečně takto? Vládní ODS se zarputile drží své mantry nezvyšovat daně z příjmů fyzických osob. Když za covidu spolu s ANO Fialova strana prosadila snížení této taxy, stát přišel o sto miliard korun ročně. Přínosem mělo být očekávání, že lidé s více penězi v kapse nastartují spotřebu ochromenou lockdowny a bude líp. Jenže opatření rozvířilo masivní inflaci a pomohlo střední třídě, která přitom nijak nestrádala.

Ekonomičtí poradci vládě radili daň opět zvýšit a postavit na tom ozdravení státní kasy. Nestalo se. Podle všeho proto, že vyšší daň z příjmů by mohla nakrknout vládní voliče.

Jenže to neznamená, že příjmy státu neporostou. Stát je vybere na dražších cigaretách, alkoholu nebo vyšší dani z nemovitosti – vždy tak, aby to bolelo jen trochu. Ve výdajích se má škrtat výrazněji a není náhodou, že zatím přesně nevíme, jak to chudé postihne.

Pokud se mají veřejné finance ozdravit, nějakému osekávání výdajů se nevyhneme. Kdyby ale byla vláda odvážnější a připustila růst daní z příjmů, bolavé škrty by nemusely být tak výrazné.

Kdy za Brzobohatým dorazí papežská garda?

Bulvární kauzou tohoto týdne je bezpochyby „církevní rozvod“ Ondřeje Gregora Brzobohatého a Taťány Kuchařové. Odstartoval ji deník Blesk, který se dostal k dokumentům zaslaným k církevnímu soudu. Podle těch žádá Kuchařová anulaci manželství z důvodu nevyhraněné sexuality Brzobohatého, přičemž jako argument používá i jeho zálibu v umělecké formě jménem drag.

Tu podrobně rozebírá kolegyně Jana Patočková, která vysvětluje, že drag není jen zábava, ale nese v sobě i mnoho historických konotací, které souvisí s bojem za queer rovnoprávnost v USA.

Snaha anulovat církevní svatbu výše zmíněných celebrit nicméně ukázala také na neznalost toho, jak církve fungují. Ostatně –⁠ vzhledem k jejich významu v českém prostředí je to vlastně pochopitelné. Jako kdyby ona „církevní žaloba“ byla jakousi předzvěstí procesu podobného tomu s Janem Husem –⁠ za zpěvákem dorazí papežská garda, která ho uvrhne do žaláře a nakonec ho možná před zraky pražského arcibiskupa upálí.

V nejhorším případě však jen církevní soud neprohlásí manželství za neplatné a ani jeden z aktérů nebude moci další sňatek uzavřít – ovšem pouze ten církevní. Před státem už jsou oba oficiálně a řádně rozvedeni.

Vývoj celé bulvární kauzy však bude zajímavé sledovat i z hlediska konečného rozhodnutí. Uzná církev jako pádný argument k zneplatnění sňatku Brzobohatého zájem o specifickou formu umění? Jak se s takovou zálibou, kterou zpěvák přiznal, vypořádá?

Samé otázky. Jedno je však jisté – upalovat se nebude!

Jednou větou

Nejvyšší státní zástupce by mohl mít v budoucnu sedmileté funkční období , zákon by pak mohl stanovit i požadavky na jeho odborné a manažerské schopnosti či možnost odvolání v kárném řízení.

, zákon by pak mohl stanovit i požadavky na jeho odborné a manažerské schopnosti či možnost odvolání v kárném řízení. Ústavně-právní výbor doporučil Jana Wintra jako kandidáta na ústavního soudce, nedoporučil naopak Danielu Zemanovou ani Josefa Baxu.

nedoporučil naopak Danielu Zemanovou ani Josefa Baxu. Městský soud v Praze zrušil rozhodnutí, které umožnilo zabrat část chodníku v Nerudově ulici a zřídit na něm parkování.

Celouniverzitní Etická komise VŠE shledala jednání Miroslava Ševčíka v rozporu s etickým kodexem školy.

Vláda Petra Fialy chce podle zjištění Deníku N omezit spoluúčast státu na projektech financovaných z evropských fondů.

Úřad na ochranu osobních údajů odložil přestupkové řízení týkající se zveřejnění částí spisu Dominikem Ferim .

. Fotbalisté pražské Sparty po devíti letech získali ligový titul.

Naše témata

„A před pár měsíci nám u Bachmutu na cestu vyběhl pes. Zastavil nás a o deset sekund později silnici zasypaly grady. Nebýt toho psa, už tady nejsme.“

“Nebýt toho psa, už tady nejsme.“ Domobrana od Kyjeva líčí, jak se válka od loňska proměnila (Tomáš Linhart)

„Akci organizoval spolek, jehož zakladateli jsou Michal Semín, před kterým Federace židovských obcí varovala kvůli ‚vyhraněnému antijudaismu‘, a Tomáš Kulman, který na sítích členy vlády nazývá kolaboranty nebo ‚idioty ze slepence‘, odmítá pomoc Ukrajině a oslavuje Vladimira Putina.“

Blažek šel na akci spolku, jehož předseda odmítá pomoc Ukrajincům a chválí Putina. „Neznám je,“ hájí se (Lukáš Prchal, Markéta Boubínová)

„Lidé, kteří byznysmena dlouhodobě znají, se shodují, že dlouhodobě touží po uznání. Kvůli tomu je podle nich ochoten jít tvrdě a bez limitů za svými cíli. Ostatně tak lze charakterizovat i počátek jeho podnikatelské cesty, kterou si proklestil divokými devadesátkami.“

Spanilá cesta „tvrdého hráče“: Jak se Pavel Tykač dostal mezi nejbohatší lidi světa (Eliška Hradilková Bártová)

Zaujalo nás jinde

„Když to zvládne Brusel, zvládne to jakékoliv město.“

Ministryně mobility regionu Brusel Elke Van den Brandt v rozhovoru pro Urban Caast popisuje, jak se jí za tři roky podařilo proměnit evropskou metropoli proslulou věčnými zácpami aut v město, kde je najednou pro lidi příjemné používat veřejnou dopravu, chodit pěšky nebo se přesouvat na kolech.

„Životopis Petra Vitáska by mohl sloužit jako vzor superúspěšného manažera. Nepříjemnou skvrnu na jeho skvělé kariéře udělal ve středu Vrchní soud v Praze, když finančníka poslal pravomocně na šest let do vězení.“

Petr Vitásek jako vysoce postavený manažer Raiffeisenbank podle zjištění Vojty Blažka ze Seznam Zpráv okradl bohatou seniorku z Itálie, o niž se měl starat jako bankéř. Soud pravomocně potvrdil, že vyvedl její peníze přes firmu napsanou na rybáře z Makedonie.

Zítřejší tištěný Deník N

