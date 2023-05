Byla jsem překvapená, jaký je tu po Mynářovi nepořádek. Lidé nyní začali dýchat, říká nová kancléřka

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Co na Hradě nové osazenstvo objevilo po lidech prezidenta Miloše Zemana.

Jakým způsobem se bude měnit prezidentská kancelář a kde chce získávat peníze.

Co bude s bývalým ředitelem lánské obory.

Jak na vás působil bývalý kancléř Vratislav Mynář, když jste řešili předání úřadu? Opravdu vše proběhlo tak hladce, jak tvrdil?

Bylo to bez problémů, respektive měl občas nějaké komentáře k tomu, jaké po něm požaduji dokumenty, a měl poznámky k tomu, že je to nestandardní. Zdůvodňoval to tím, že když úřad přebíral on, nedostal nic.

Požadovala jste po něm organizační strukturu, kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu nebo audity od firmy BDO Audit. Předal vám skutečně vše?

Ano. Považuji za normální, že mně měl tyto dokumenty předat, protože jsem je potřebovala k tomu, abych si věci ohledně vedení úřadu mohla dopředu naplánovat. Jemu to normální nepřišlo.

Jednání s panem Mynářem ale probíhala víceméně v pohodové atmosféře, potřebovali jsme spolupracovat na inauguraci. On nám řekl, že k tomu pro nás za Hrad bude jedinou kontaktní osobou, což se rychle ukázalo, že to nejde, protože kolem toho bylo opravdu hodně zařizování.

Po třech dnech jsme rozšířili tým, dal nám své lidi a začalo to fungovat dobře. Dohodli jsme se na tom, kdy skončí ve funkci, jaké dokumenty připraví, a vše proběhlo tak, jak jsme se nakonec dohodli.

Co se týče dokumentů ohledně hospodaření prezidentské kanceláře, nechyběla v nich například některá dílčí zjištění kontrolorů NKÚ?

Nemohu se k tomu nyní konkrétně vyjadřovat, protože policie se závěry NKÚ nyní zabývá. V obecné rovině ale mohu říci, že se mi nestalo, že bych v předaných dokumentech nesrovnalost našla.

Co všechno jste nakonec na Hradě objevili, když jste začali vidět do fungování úřadu?

Očekávalo se, že na Hradě objevíme neuvěřitelné nesrovnalosti. Ano, spousta věcí, které zjišťujeme, je minimálně velmi podivná. Předtím, než Mynář odešel, mi řekl, že budu překvapená