Baxa? To, že se nenechal ovlivnit Zemanem, není kvalifikace na ústavního soudce, řekl v Aréně N senátor Goláň

O prvních třech nominandech Hradu na Ústavní soud se bude rozhodovat už příští středu. Jak to podle vás dopadne?

Uvidíme. Částečně se o nich bude rozhodovat už zítra v ústavně-právním výboru, všechny tři nominandy máme pozvané. Já nedovedu předvídat. Možná tuším, jak to na výboru dopadne, ale mám rád překvapení, a když to tady řeknu posluchačům, nebudou se mít na co těšit.

To jste měl přijít na rozhovor zítra.

Já vím, ale vy jste si mě takhle pozvala.

Co čekat od těchto prvních „výslechů“? Jaké máte otázky? Co vás bude nejvíc zajímat?

Otázky nějaké máme, ale když je teď řeknu… Jsou dvě skupiny. První skupina je