O kolik a pro koho přesně. Koalice finišuje jednání o navýšení rodičovského příspěvku

Experti vládních stran by měli tento týden dokončit diskuze ohledně navýšení rodičovského příspěvku. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) navrhuje, aby se dávka zvedla na 350 tisíc korun. Straničtí odborníci by měli také dojednat, kdo konkrétně na toto navýšení dosáhne.

Do konce týdne by měli mít koaliční experti dohodnuté podrobnosti ohledně zvýšení rodičovského příspěvku. O detailech jednali straničtí odborníci na sociální oblast ve formátu nazývaném S5 na začátku týdne, shodu ale nenašli. Návrh by měl být hotový do konce května.

V současné době činí rodičovský příspěvek –⁠ tedy částka, kterou stát rodičům postupně vyplácí během mateřské dovolené –⁠ 300 tisíc korun. Naposledy se zvedl v roce 2020 během vlády ANO a ČSSD. V nynějším kabinetu Petra Fialy požadují jeho valorizaci opakovaně Piráti, kteří v březnu hovořili i o částce bezmála 378 tisíc korun. To byl ale příliš vysoký požadavek a nyní tak strana hovoří o nižší částce.

„Za Piráty dlouhodobě prosazuji navýšení rodičáku na 350 tisíc korun a také, a to je velice důležité, jeho každoroční pravidelnou valorizaci. Ta by podle nás měla být navázána na růst průměrné mzdy,“ uvedla místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová a poukázala na to, že rodiny mají často pouze sedm až 9,5 tisíce na rodiče s dítětem na měsíc.

Částku zvýšit, dobu čerpání zkrátit

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) opakovaně chtěl, aby se tato dávka zvedla o padesát tisíc korun. A podobně uvažuje také hnutí STAN.

„Stále platí, že ho chceme navýšit o