Umění pro děti je náročná disciplína. Možností je spousta, kvalita výstav ale kolísá. A interaktivita vše nespasí

Seznamovat děti citlivě s uměním může být někdy poměrně náročné. Začít od starších děl, impresionistů, nebo krajinek? Vysvětlovat spíše jemné historické souvislosti, to, jak jsou obrazy namalované, nebo si třeba povídat o tom, co je to ornament a co ilustrace?

České galerie jdou naštěstí malému návštěvníkovi naproti. Většina jich nabízí speciální programy, dílny i tvůrčí víkendy. Zatímco některé jsou zaměřeny obecněji na vnímání umění nebo výtvarné postupy a koncepty, jiné pracují přímo s náměty aktuálních výstav.

Nebojte se do hustého lesa umění

Moravská galerie v Brně nabízí tematické workshopy, jejichž součástí jsou především komentované prohlídky rodičů s dětmi, Západočeská galerie v Plzni zase pravidelně zve na tvůrčí dílny, pro které vybírají obecnější koncept pevně spojený s aktuálními výstavami – v červnu například dílnu Tajemné -ismy k výstavě děl přelomu 19. a 20. století.

Nejvyhlášenější české dětské galerii Sladovna, otevřené v roce 2009, se dlouhá léta dařilo udávat trendy a její velké interaktivní výstavy lákaly do Písku tisíce dětských návštěvníků. V posledních letech ale jako by tu na podobně ambiciózní projekty chyběly peníze i nápady, třeba