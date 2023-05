Všechno, co jste kdy chtěli vědět o dragu (ale báli jste se zeptat a v bulváru to nepsali)

Díky jednomu bulvárnímu článku se mainstreamové publikum v Česku začátkem týdne dozvědělo o existenci umělecké formy jménem drag. Té pachutě tabloidu je škoda, protože jde o něco, co s námi žije roky. „Když má někdo s dragem problém, může to být také tím, že ho drag nutí konfrontovat se s tím, v co věří,“ řekl mi Justin Dwayne Lee Johnson, ve světě dragu známý jako Alyssa Edwards.