Co víme o bojích u ruského Bělgorodu? Ruští partyzáni vjeli do Ruska na tanku tam, kam Ukrajinci nemohou

Kdo jsou a odkud do Ruska přišli ruští partyzáni? Co chtějí? Jak se na ně dívá ukrajinské velení? A co „bělgorodská operace“ vypovídá o současném Rusku, které slaví dobytí Bachmutu pomalu jako pád Berlína, ale neuhlídá si vlastní hranici?