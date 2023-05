Podpora vlády před úsporným balíčkem rostla, hnutí ANO i SPD naopak ztrácela, ukazuje průzkum

Hnutí ANO by podle nejnovějšího volebního modelu agentury Median vyhrálo volby do Poslanecké sněmovny. Podpořilo by jej 31 procent lidí, což by mu stačilo na pohodlné vedení. Oproti předchozímu šetření u stejné agentury by si ale nejsilnější opoziční subjekt znatelně pohoršil, oslabil by o 3,5 procentního bodu.

Dlouhodobý pohled na data agentury Median ukazuje, že hnutí ANO posiluje. V opozici se mu v posledním zhruba půl roce daří získávat nové příznivce, což vedlo k březnovému maximu podpory. Tehdy výzkumníci Andreji Babišovi a jeho lidem naměřili podporu 34,5 procenta.

Nyní se hnutí svou silou vrátilo na podzimní zisky. Přesto však podpora hnutí ANO zůstává velmi vysoká, a to jak ve srovnání s konkurencí, tak i s volebním ziskem z roku 2021, který překonává o zhruba čtyři procentní body.

Šetření, které dnes agentura zveřejnila, se uskutečnilo v průběhu měsíce dubna a skončilo 2. května. Nezachytilo tak aktuální debaty o konsolidačním balíčku a důchodové reformě, které Fialova vláda představila až v průběhu měsíce.

Je možné, že skok hnutí ANO na 34,5 procenta v minulém měření byl