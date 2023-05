„Nebýt toho psa, už tady nejsme.“ Domobrana od Kyjeva líčí, jak se válka od loňska proměnila

Před rokem to byla úplně jiná válka, říká velitel územní obrany z obce nedaleko Kyjeva. V reportáži popisujeme, jak se za více než rok proměnila ruská válka na Ukrajině z pohledu místních dobrovolníků.

Představte si středočeskou obec Psáry. Zhruba čtyři tisíce obyvatel, půl hodiny autem od centra hlavního města.

Podobně velká i vzdálená je od Kyjeva vesnice Chotiv. Loni tu cestou od Kyjeva na jedné z hlavních přístupových silnic postavili check point, kontrolní stanoviště; celkem jich v okolí bylo šest.

Je to běžná obec nedaleko velkoměsta, odkud to není daleko do přírody. V obklopení lesů se nacházejí domky s udržovanými záhony, zahrádky plné květin, moderní domy, ale i chatky a starší usedlosti s oprýskanými omítkami.

Od českého venkova by se Chotiv příliš nelišil – nebýt