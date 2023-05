Bachmut je pro Rusy v tuto chvíli maximem, dál už neprorazí.

Ukrajinci tvrdí, že Rusům sestřelili další stíhačku Su-35.

Podařilo se zjistit totožnost osmi pilotů, kteří zahynuli při týden staré katastrofě ruského letectva.

Jaká jsou oficiální tvrzení Ruska o zničené ukrajinské technice a jaká je skutečnost.

Mapa dne – Bachmut a okolí + ukrajinské útoky na ruská zázemí.

Videa dne – jak vypadají linie dračích zubů; cena za svobodu; boje v Belgorodské oblasti.

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí z neděle 21. května. Situace na některých místech již může být jiná.

Bojuje se i na ruském území. Vzhledem k tomu, že se jedná o události dnešního dne a zatím o nich není mnoho známo, tak jen telegraficky. Ruskou hranici v Belgorodské oblasti překročili bojovníci dvou ruských opozičních skupin, které tvrdí, že chtějí osvobodit Rusko od Putina. Minimálně jedna z nich je tvořena ruskými neonacisty a téměř jistě jde o snahu Ukrajiny oslabit Rusko i tímto způsobem. Boje sice doprovázelo nasazení těžké techniky, ale s velkou pravděpodobností se jedná jen o epizodu, nikoliv o předzvěst velkého útoku na ruské území. O stavu ruské armády vypovídá, že relativně malá jednotka jednoduše zaútočila na ruské území, a dokonce se jí podařilo obsadit malé město.

GeoConfirmed UKR. "Ukrainian (armored)vehicle movement towards a Russian border crossing and checkpoint near Kozinka, Belgorod Oblast, Russia." 50.42858, 35.57819 Source: https://t.co/bhc9qzEr8F pic.twitter.com/bEtTdEy5tY — GeoConfirmed (@GeoConfirmed) May 22, 2023

Místo na ruském území, kde probíhají boje (v době vydání článku bylo město Kozinka údajně pod kontrolou útočníků):

Bachmut je pro Rusy v tuto chvíli maximem, dál už neprorazí. Rusové tvrdí, že o víkendu konečně definitivně dobyli Bachmut. Ukrajinská armáda naproti tomu ujišťuje, že stále kontroluje část města kolem slavného památníku, který představoval starý letoun MiG-17, a v průmyslové čtvrti. Zároveň útočí na křídlech, kde o víkendu také o kousek postoupila.

Tento text proto nenese titulek, že Bachmut padl, ale bude psán tak, jako by se to stalo. Co to bude znamenat a jaké budou další možnosti Rusů?

Určit přesné datum začátku bitvy o Bachmut není úplně jednoduché. Wikipedie uvádí 1. srpen 2022, ale ruská armáda tímto směrem útočí již od 7. května, kdy po těžkých bojích padla východně ležící Popasna. Po jejím dobytí ruská armáda prolomila ukrajinské linie, což později vedlo ke ztrátě Severodonecku a Lysyčansku. A k bojům o Bachmut.

O zážitcích vyčerpaných ukrajinských vojáků bojujících na východních přístupech k Bachmutu jsme psali už loni 9. června. Už tehdy si stěžovali, že jsou jen potravou pro ruská děla. Dnes – 22. května – Rusové slaví, že město konečně dobyli.

Je však důležité uvědomit si souvislosti. Podle amerického prezidenta a amerických zpravodajských služeb jen v bojích u Bachmutu Rusové ztratili 100 tisíc vojáků (mrtví + zranění). Za více než rok bojů (od průlomu u Popasné) postoupili za tuto cenu o 31 kilometrů. Přesně tolik dělí centrum Popasné od západního okraje Bachmutu, kde jsou dnes. Navíc jde o jediný významný úspěch ruské války na Ukrajině od dobytí Lysyčansku na začátku července 2022.

Tato základní fakta jasně ukazují, že i kdyby Bachmut padl, bude to jen kapka v moři ruských neúspěchů. Jak píše ruský válečný zločinec a ultranacionalista Igor Strelkov, jedná se o Pyrrhovo vítězství, které „nestálo za vynaložené úsilí a prostředky. Ani zdaleka“.

To samozřejmě nebrání fanouškům Ruska v oslavách. Co získali?