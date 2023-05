Pointa N: Fiala bude konečně hledat místo pro deváťáky. A Bartoš vymítá ze strany komunismus

Dnešní dění pro vás shrnuli a okomentovali Markéta Boubínová, Prokop Vodrážka a Jan Tvrdoň.

Deváťáci a co s nimi. A co s těmi dalšími?

Premiér Petr Fiala (ODS) bude ve čtvrtek na jednání s Asociací krajů a ministrem školství Mikulášem Bekem (STAN) řešit situaci na středních školách. Budou hledat „jak dlouhodobé, tak i krátkodobé řešení současných problémů“. Na středních školách zejména v Praze, Brně a některých částech Středočeského kraje zoufale chybí kapacity pro stávající deváťáky. Pokud to zjednodušíme, můžeme si říct, že hlavními viníky jsou (některé) kraje, které střední školy zřizují, vláda jim ale lehce přikuluje – ve špatné technické organizaci přijímacích zkoušek a v liknavém postoji k navýšení kapacit tříd.

Sice se už patnáct let ví, že letos bude na střední školy nastupovat demograficky nejsilnější ročník za třicet let, řeší se to ale až ve chvíli, kdy stovky deváťáků zoufale hledají, kam vlastně v září nastoupí. Ani jedna ze dvou škol, kam se mohli v prvním kole přijímaček přihlásit, nevyšla, v Praze jsou přeplněné i střední odborné školy, a dokonce i některá učiliště. Ve druhém, poněkud divokém a chaotickém kole přijímaček si nešťastní žáci nebo spíš jejich rodiče vystáli řadu front a odeslali desítky přihlášek, někteří to ale stále nemají jisté. Trochu pomohly – jim i sobě – soukromé školy, které radostně naskočily i do druhých kol, jenomže ani ony nejsou nafukovací a řada rodin na ně prostě nemá. Když pomineme fakt, že soukromé školství by nemělo řešit problémy toho státního, co teď s tím?

Premiér už naznačil, že řešením bude právě navýšení kapacity tříd. Ředitelé si ji mohou o pár míst navýšit sami, k tomu koneckonců hodlá přistoupit právě Středočeský kraj, to ale stačit nebude. Masivnější navýšení počtu žáků ve třídách musí povolit hygiena, k čemuž nyní ministerstvo zdravotnictví připravuje vyhlášku. Je otázkou, zda