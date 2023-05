„Hyperaktivní“ prezident v domácím vězení. Sarkozyho pronásledují trestní kauzy, vliv na politiku ve Francii ale má stále

„Bude to dlouhá bitva, ale povedu ji až do konce,“ prohlásil bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy jen několik dní poté, co mu odvolací soud potvrdil tříletý trest za korupci a obchod s vlivem. Osmašedesátiletého muže, kterému se přezdívalo hyperaktivní prezident, tak časem čeká usedlejší život, než na jaký byl zvyklý. Jeden rok vězení totiž dostal nepodmíněně (další dva podmíněně). „Odsedět“ si ho může doma, kde ho bude hlídat elektronický náramek. Na tři roky má také zákaz působení ve veřejné funkci.