Životopis „Velkého Martina“: Odhalujeme, co dělal Nejedlý v Moskvě nebo jak dlouho ho platil Lukoil

Svůj životopis nikdy nezveřejnil. Jeho podnikatelské začátky i okolnosti pobytu v Rusku jsou zahaleny tajemstvím, přestože deset let patřil k nejvlivnějším lidem na Pražském hradě. Deník N nyní poprvé popisuje, jak Martin Nejedlý v 90. letech rozjížděl v Německu svůj byznys, co jej poté přivedlo do Moskvy a s jakými lidmi tam přišel do styku. Nejedlý zároveň odmítá, že by v Rusku navázal spolupráci s tajnými službami. „To ani nejde, abych já byl agent. Když máte skoro dva metry a 140 kilo, jaký můžete být agent? Ti kluci, co to dělají, vypadají trochu jinak,“ říká k tomu Deníku N.