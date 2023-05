Děcka/práce: Na koho nečekaně dopadnou vládní změny a proč budou Slováci platit těm, kteří se nedostali do školky

V blbém věku

Vláda v polovině května představila úsporný balíček a změnu důchodového systému. Základní body, ve kterých dopadá na české rodiny, jsou jasné:

Ruší se takzvané školkovné, tedy možnost odečíst si z daní náklady na školku do výše minimální mzdy. Omezuje se také sleva na nepracujícího manžela či manželku umožňující odečíst si z daní téměř 25 tisíc korun, pokud druhý partner neměl žádné, nebo jen velice malé příjmy. Nyní zůstane dostupná pouze rodinám, kde partner (obvykle matka) pečuje o dítě do tří let věku.

Rodin se dotýkají i další změny, jako například zvýšení daně z nemovitosti nebo zavedení nemocenského pojištění pro zaměstnance. Hospodářské noviny na modelovém příkladu domácnosti se dvěma dětmi ve škole a školce (a také s autem na naftu, stavebním spořením a občasnou cigaretou a skleničkou) vypočítaly, že konsolidační balíček může proti současnému stavu stát rodinu až 30 tisíc korun ročně.

Není tedy pochyb o tom, že nutnost státu šetřit dopadne prakticky na každou rodinu. Existuje ale skupina, u níž se o dopadech mluví velice málo, a pak jedna velká kategorie, kde se o důsledcích nehovoří vůbec.

Do první spadají domácnosti, ve kterých