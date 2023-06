Obliba OnlyFans raketově roste. „Mladé nelákají jen obnažená těla, chtějí si i povídat,“ říká expert

Když platforma OnlyFans v roce 2016 vznikla, cílem bylo, aby autoři videí a fotografií měli lepší možnost výdělku. Dnes je známá zejména kvůli účtům s erotickým či pornografickým obsahem.

Její oblíbenost stále stoupá – statistiky z letošního roku evidují více než 190 milionů uživatelů (v současnosti jich denně přibývá zhruba 500 tisíc) a přes dva miliony aktivních tvůrců obsahu.

Služba, kterou založil Brit Tim Stokely a dnes je jejím většinovým vlastníkem Ukrajinoameričan Leonid Radvinsky, měla loni odhadovaný zisk 1,2 miliardy dolarů (před pandemií v roce 2019 to bylo 39 milionů). V roce 2021 ji časopis Time zařadil mezi sto nejvlivnějších společností.

Platforma je oblíbená především mezi mladými lidmi – nejpočetnější skupinu uživatelů představují ti od 25 do 34 let (31 procent), následují „young adults“ od 18 do 24 let (30 procent). Mezi návštěvníky dominují muži (87 procent).

Celebrity na síti Popularitě platformy také pomohlo, když si zde udělaly profil i některé celebrity – například herečky Bella Thorne (na této sociální síti drží rekord, když se jí za prvních 24 hodin podařilo vydělat milion dolarů), Carmen Electra nebo rapperky Cardi B a Iggy Azalea.

Sociální síť je nejpopulárnější v USA, její obliba ale roste i v Česku. „OnlyFans je skutečně fenomén, který se rozjíždí. Problém je, že