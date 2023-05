Rozsudek nad Kočnerem je předzvěstí toho, jakou facku dostane Slovensko ve volbách

Osvobození Mariana Kočnera a potrestání Aleny Zsuzsové v případu vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové jsou nepochopitelné.

Aby bylo jasno, nejde o to, že by slovenská společnost chtěla Kočnera potrestat za každou cenu. Nejde ani o to, že by rodiny a veřejnost samy sebe pokládaly za soudce a svévolně rozhodovaly o tom, kdo je a kdo není vinen.

Navzdory velikosti tragédie a traumatu, které vražda způsobila, se věci nevymykají normálu: rodina, veřejnost a nepochybně i my novináři respektujeme, že rozhodnout mají soudy. Jejich verdikt však nevzbuzuje důvěru. Nepřináší úlevu a neodpovídá na pochybnosti. Takto prostě spravedlnost nevypadá.

Rozhodování soudů v tomto případě je vrcholně