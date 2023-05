Šéf armády Řehka zvažoval po sporech s Černochovou rezignaci. Fiala mu to rozmluvil

Mezi ministryní obrany Janou Černochovou (ODS) a náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou docházelo v posledních týdnech ke sporům. Ty vyvrcholily tím, že Řehka zvažoval rezignaci a sešel se kvůli tomu i s premiérem Petrem Fialou. Šéf armády i předseda vlády se k tomu odmítají vyjádřit s tím, že jde o interní záležitost. Ministryně odmítá, že by Řehku chtěla odvolat, či že on by jí svůj odchod nabídl.