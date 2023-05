„Zrakvila jsem kido, matko, hejtuju se, jsem toxic, deep.“ Divadlo pro dospívající publikum je umění

„Byl jsem v divadle naposledy se školou a to mi stačilo, nikdy víc!“ „A do kterýho divadla jdeš? „Do toho starýho na hlavní třídě, já tam nikdy nebyla.“ I tak může vypadat konverzace dospělých lidí o divadle.

Zájem o divadlo v populaci setrvale klesá. Dnes existuje řada lidí, kteří v hledišti seděli naposledy v dětství. A tak návod na podchytávání diváků v rozhodujícím věku samozřejmě hledají i divadelníci.

Jak tedy pozvat do divadla teenagery a mladé dospělé, tedy ty, kteří si utvářejí životní postoje a vkus, ty, kteří si právě teď řeknou buď: „Nikdy víc!“, nebo: „Bylo to super.“? Zvláště v oblastních divadlech to může být tvrdá práce. Jak se to daří v západočeském regionu?

Dobré je zatáhnout studenty do příprav

Plzeňské divadlo pro malé a mladé diváky Alfa je zapojené do celoevropského projektu Connect up 12+. Ten cílí právě na náctileté diváky. V rámci projektu už vznikla v Alfě oceňovaná inscenace Putování dobrého Hanse Böhma Evropou.

V koprodukci s divadlem v polském Bialystoku tu v nedávné době vznikly další dva tituly, oba přitom spojuje téma komunikace. The Simulator režíroval v Polsku umělecký šéf Alfy Tomsa Legierski a Snowball v Plzni výměnou inscenoval ředitel bialystockého Divadla loutek Jacek Malinowski.

Během psaní scénáře k inscenaci The Simulator se tvůrci bavili s cílovou skupinou, tedy se studenty plzeňského Gymnázia Františka Křižíka a gymnázia v Plasích.

„Dávali nám zpětnou vazbu na téma komunikace mezi dospělými a dospívajícími. Musím říct, že většina teenagerů nezažila, a nezažil jsem to ani já, že by