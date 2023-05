Devět výjimek. Rusko může část nemovitostí v Česku dál využívat bezplatně

Kabinet Petra Fialy učinil v tomto týdnu jedno sice nenápadné, ale klíčové rozhodnutí. Jednomyslně zrušil několik usnesení komunistické vlády, díky kterým Rusko (dříve Sovětský svaz) mohlo za výhodných podmínek využívat řadu budov.

Toto rozhodnutí otevřelo Česku po letech lavírování možnost, aby po Rusku začalo požadovat daně a nájemné, a to i za tři roky zpětně. Moskva totiž využívala většinu nemovitostí ležících na českých pozemcích v rozporu s diplomatickými pravidly k soukromým účelům a vlastnímu obohacení.

To se má nyní změnit. „Ministerstvo zahraničí v nejbližší době zašle (Rusku, pozn. red.) nótu s výzvou k uhrazení bezdůvodného obohacení do minulosti a návrh standardní nájemní smlouvy do budoucnosti,“ sdělil mluvčí resortu Daniel Drake.

Podle informací Deníku N do tohoto nového režimu není zahrnuto několik budov.

Diplomatický servis spadající pod ministerstvo totiž zmapoval, že