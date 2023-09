Přichází chvíle smutného zvířete? Šance svobody ve společnosti úzkosti

Nejčastěji citované literární dílo v politických komentářích je v anglosaském světě báseň Druhý příchod irského mistra Williama Butlera Yeatse. Je to pověstně chmurný text, popisující příchod čehosi zlého do rozpadlé země. „Protože krouží v pořád širších kruzích, / nemůže sokol slyšet sokolníka. / Vše rozpadá se, střed se zevnitř hroutí, / chaos a zmatek zaplavily svět.“ Ti nejlepší bez víry ochabli, „ti nejhorší jsou plni vášnivé posedlosti“ a mezitím se přibližuje okamžik, kdy na svět vstoupí „zvíře, jehož chvíle přišla“. Ta slova znějí prorocky a jsou nadaná jakousi osudovou vahou (a jistě, jsou dostatečně nespecifická, aby se k nim člověk mohl vztáhnout prakticky kdykoliv).

Yeats je napsal v roce 1919, po strašlivé první světové válce, v době, kdy se jeho země krátce potom, co po staletích získala svobodu, propadala do občanského konfliktu. V Rusku zvítězila bolševická revoluce a v Evropě řádila pandemie španělské chřipky, jež vážně postihla i Yeatsovu rodinu. Přes všechny krize a dramata současnosti žijí dnešní Zápaďané v hodně odlišném světě. Mnoho lidí ho ale – podobně jako Yeats před více než sto lety – vnímá s podobnou bezmocí a úzkostí. Úzkostí z toho, že lidstvo stojí na pokraji nějakého hrozivého dějinného předělu, nezvratné změny k horšímu, příchodu „zvířete“.

Představa neblahé změny se může lišit v závislosti na tom, ke které společenské vrstvě a ideové frakci člověk patří – každá z nich má vlastní narativ přicházející apokalypsy a mnohé z těch obav mají nějaký reálný základ. Mohou vést k úzkosti. Ta ovšem nemusí být jen jakýmsi vedlejším příznakem chorob současného světa, pro něž jsou určující jiné příčiny. Může se stát i katalyzátorem (nebo jedním z katalyzátorů) zásadní společenské změny, převzít „vedoucí úlohu“ a najít svoje politické vyjádření. Často se připomíná, že „osobní je politické“, tedy že stavy a situace, které člověk vnímá jako privátní, mají i nějakou – třeba určující – politickou dimenzi. Jenomže membrána mezi politickým a osobním je prostupná obousměrně. To, co je považované za vnitřní, osobní a osobnostní, může vyhřeznout do veřejné sféry a přetvořit ji k obrazu svému.

Co je úzkost, co je strach

Dnešní společnost je společností úzkosti, napsal