Bude Polsko vojenskou a ekonomickou mocností? Bohatne, ale připravuje se i na válku s Ruskem, tvrdí expert

Zahraniční média si všímají polských úspěchů. Například ta britská v uplynulých týdnech publikovala několik článků a odvysílala množství relací věnovaných na první pohled překvapivé zprávě – Polsko bude v roce 2030 bohatší než Velká Británie. Je to opravdu tak? Jaké výzvy to Polsku do příštích měsíců a let přinese? A jak se v očích EU a USA Polsko proměnilo od začátku nové ruské invaze? Nejen na tyto otázky odpovídal expert na Polsko Vít Dostál z Asociace pro mezinárodní otázky.