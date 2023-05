Z kriminálu až k Putinovi. Přesto Prigožin zůstal mužem na špinavou práci a špatně skončí

Žeňo Prigožine, copak jsi to za ptáčka?! Ve své hlavě létáš vysoko jako sokol, ne nadarmo o tobě mnozí mluví jako o nástupci, i když podle jiných jsi zcela jiný ptáček. Za pradávných časů takoví opeřenci posilovali morálku válečníků. Podle jejich chování se třeba určoval výsledek bitvy. Pokud s chutí klovali zrní, vojsko postupovalo kupředu, pokud nikoli, velitelé nečekali nic dobrého. No a podle Prigožinova chování v zásadě také lze určit výsledek bitvy, i když místo zrní čeká na drahocennou munici. Nejdůležitější však je, že délka života tohoto ptáka závisí na majiteli statku. To jest, až se statkářovi omrzí jeho neustálé ranní hulákání, bez okolků ho šoupne do hrnce na vydatný vývar.

Jistě už tušíte, o kterém opeřenci je řeč, a přemýšlíte, proč jsem to nenapsala rovnou. Tím důvodem je, že