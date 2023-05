Vývoj bojů (448. den): Bez vody, bez jídla, bez velitelů. Těžký život některých ruských jednotek

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za středu 17. května. Situace na některých místech už může být jiná.

Jak jsou ruští vojáci připraveni na ukrajinskou ofenzivu. V několika dílech Vývoje bojů jsme psali o tom, jak rozsáhlé obranné pozice připravili Rusové v očekávání ukrajinské protiofenzivy. Měli na to dostatek času a například ve směru na Tokmak v Záporožské oblasti vybudovali až pět linií obrany.

„Vykopali stovky a stovky kilometrů zákopů a překážek pro tanky od Chersonu po hranice v Luhanské oblasti, věnovali tomu spoustu času a dokonce opevnili i rusko-ukrajinskou hranici. Jde o obrovskou linii opevnění. Něco takového jsme v moderních dějinách války neviděli,“ řekl o víkendu Denníku N finský analytik Emil Kastehelmi.

Hlavní otázka však je, zda a jak ji ruští vojáci budou bránit. V poslední době vyšlo několik postřehů odborníků, kteří naznačují, že s disciplínou a morálkou mohou mít Rusové vážný problém.

Například účet Tatarigami, což je nejmenovaný ukrajinský důstojník v záloze, jehož postřehy však citují i západní odborníci, nedávno napsal o tom, jak ruští vojáci bránili křídla kolem Bachmutu, kde Ukrajinci nedávno zaznamenali postup. V posledních dnech se objevilo mnoho videí čerstvě zajatých ruských vojáků.

Another peacebringer from Russian was taken captive on the flanks of Bakhmut. pic.twitter.com/026TyS1vgM

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 17, 2023